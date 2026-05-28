Es oficial en la Ley de Propiedad Horizontal: multas de hasta 3.000 euros en Canarias por poner el aparato del aire acondicionado en la fachada de tu casa

Cuando paseas por cualquier calle de tu ciudad, es habitual ver aparatos de aire acondicionado instalados en balcones o fachadas de edificios. Sin embargo, esta práctica puede ser ilegal, a pesar de que muchos propietarios no lo saben. La Ley de Propiedad Horizontal y algunas ordenanzas municipales contemplan sanciones cuando la instalación afecta a la estética del inmueble o supone un riesgo para la seguridad. Colocar el compresor del aire acondicionado en la fachada puede acabar en multas que alcanzan los 3.000 euros y en la obligación de retirar el equipo.

Si vas a instalar en casa uno de estos sistemas para utilizarlo durante el verano, conviene tener muy en cuenta la normativa vigente y conocer qué se puede hacer y qué no para evitar multas. De este modo, también podrás evitar problemas con tus vecinos, con la comunidad de propietarios o con cualquier persona que pueda denunciar la instalación al considerarla una molestia o una alteración del edificio. Además, cada ciudad tiene unas leyes diferentes que regulan tanto el ruido del aparato como si puedes ponerlo o no.

No puedes hacer lo que quieras en la fachada de tu casa

Series como La Que Se Avecina o Aquí no hay quien viva tenían razón. Como diría Juan Cuesta, esto se considera una "alteración de la estética de elementos comunes en la fachada". La clave está en que esta parte de un edificio no se considera un espacio privado de libre uso. Aunque el aparato esté instalado junto a una vivienda particular, la normativa urbanística y la Ley de Propiedad Horizontal establecen límites sobre dónde puede colocarse y qué impacto puede generar.

Aparatos de aire acondicionado en una fachada / Shutterstock

La legislación diferencia entre viviendas unifamiliares independientes y pisos integrados en comunidades de propietarios, aunque incluso en una casa individual el propietario sigue sujeto a las ordenanzas municipales sobre ruido, impacto visual y distancias mínimas respecto a los vecinos.

La comunidad de vecinos puede obligar a retirar el compresor del aire acondicionado

Como en las series de comedia española, uno de los principales conflictos surge en los edificios residenciales. La Ley de Propiedad Horizontal establece en su artículo 7.1 lo siguiente: "El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad. En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador".

Esto afecta a las fachadas, consideradas parte estructural y estética del edificio. Por eso, instalar el aparato sin permiso puede provocar denuncias internas y acuerdos comunitarios para exigir la retirada. Antes de colocar cualquier unidad exterior, los expertos recomiendan revisar los estatutos de la comunidad. Muchos edificios ya regulan dónde deben instalarse estos equipos, reservando espacios concretos como azoteas, patios interiores o zonas técnicas.

Si los estatutos no dicen nada, el propietario debe solicitar autorización en junta vecinal antes de iniciar la obra. Instalar primero y pedir permiso después puede terminar en un procedimiento judicial impulsado por la propia comunidad.

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife endurecen el control

En Canarias, las dos capitales provinciales aplican criterios muy estrictos.

En Las Palmas de Gran Canaria, las ordenanzas urbanísticas prohíben alterar las fachadas visibles desde la vía pública. Esto implica que no se puede colgar el aparato en la fachada exterior aunque se trate de una vivienda unifamiliar si el equipo queda a la vista desde la calle. La normativa obliga a instalar las máquinas en azoteas, patios interiores o zonas traseras ocultas visualmente. Además, los límites acústicos son muy bajos: durante la noche el ruido que llegue al dormitorio del vecino no puede superar los 30 decibelios.

En Santa Cruz de Tenerife, la ordenanza municipal fija límites de 45 decibelios durante el día y 35 durante la noche en la parcela colindante. También controla las vibraciones que generan los aparatos cuando se anclan directamente a muros medianeros. La normativa santacrucera también obliga a respetar distancias mínimas respecto a las ventanas ajenas. El aire caliente expulsado por el equipo debe mantenerse al menos a 2,5 metros de las ventanas de otros vecinos.

Multas de hasta 3.000 euros por incumplir la normativa

Las sanciones pueden proceder tanto por motivos urbanísticos como por contaminación acústica.

Infracciones leves: suelen castigarse con multas de hasta 750 euros y afectan normalmente a pequeños excesos de ruido o a defectos administrativos.

suelen castigarse con multas de hasta 750 euros y afectan normalmente a pequeños excesos de ruido o a defectos administrativos. Sanciones graves: oscilan entre 750 y 1.500 euros, son las más habituales en viviendas particulares. Aquí entran los aparatos colocados directamente en fachada, los equipos demasiado cercanos a las ventanas vecinas o los sistemas que generan vibraciones y molestias continuas.

oscilan entre 750 y 1.500 euros, son las más habituales en viviendas particulares. Aquí entran los aparatos colocados directamente en fachada, los equipos demasiado cercanos a las ventanas vecinas o los sistemas que generan vibraciones y molestias continuas. Multas más elevadas: entre 1.500 y 3.000 euros, se reservan para incumplimientos reiterados o instalaciones en edificios protegidos. También se aplican cuando el propietario ignora los requerimientos municipales para corregir el problema.

El verdadero problema económico no suele ser solo la multa. La administración puede ordenar desmontar completamente el aparato y obligar al propietario a restaurar la fachada original, incluyendo reparación de anclajes, pintura y reposición del revestimiento exterior.

La mayoría de denuncias vecinales no se producen por estética, sino por el ruido durante la noche.

Los límites acústicos son estrictos entre las 22.00 y las 08.00 horas. Un aparato antiguo, mal mantenido o instalado directamente sobre la pared puede transmitir vibraciones al inmueble colindante y superar fácilmente los niveles permitidos. Por eso, los técnicos recomiendan instalar las unidades exteriores sobre soportes antivibración y alejadas de las ventanas de los vecinos.

Las soluciones más seguras siguen siendo colocar el compresor en patios interiores, terrazas privadas sin sobresalir de la barandilla o azoteas habilitadas para instalaciones técnicas, siempre revisando previamente tanto las normas municipales como los estatutos de la comunidad.