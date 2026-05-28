Edreams mejora resultados y se dispara en bolsa el 11,3%

Las acciones de Edreams se dispararon este jueves el 11,3% su valor al cierre de la sesión bursátil, hasta los 3,78 euros, tras anunciar un beneficio neto récord de 52,2 millones de euros en su año fiscal 2026 y superar los objetivos en cuanto a altas de suscriptores y ebitda 'cash'. Las acciones de la compañía acumulan una caída del 5,14% en lo que va de 2026.

Este jueves, la agencia de viajes 'online' destacó la suma de 643.000 altas a su modelo de suscripción, un 7,2% por encima de su previsión, mientras que los 157 millones de euros de ebitda 'cash' rebasaron en dos millones de euros la previsión. Además, en términos ajustados, eDreams también logró un máximo histórico, con 72,9 millones de euros, un 42% más frente a los 51,2 millones de euros del periodo anterior. De su lado, los ingresos se mantuvieron planos en el periodo, hasta los 668,5 millones de euros.

A finales de 2025, la cotizada anunció una nueva hoja de ruta estratégica para crecer un 15-20% anual de miembros 'prime' o de suscripción entre los ejercicios fiscales 2028 y 2030, con el objetivo de superar los 13 millones en 2030, desde los 7,8 millones actuales, un objetivo que superaría en un 40% el consenso de los analistas, además de un ebitda 'cash' de más de 270 millones de euros.

De cara al año fiscal 2027, las previsiones son alcanzar 8,5 millones de suscriptores, con 600.000 altas netas, además de un Ebitda ajustado, antes de inversiones, de 167 millones de euros.

Modelo de suscripción anual en momentos de incertidumbre

Dana Dunne, CEO de Edreams Odigeo, considera que los resultados obtenidos se derivan de "una estrategia de gran convicción para acelerar el crecimiento y maximizar el valor del negocio a largo plazo. La ejecución de este plan hasta la fecha demuestra una vez más, tal como lo hemos hecho en el pasado, nuestra capacidad para obtener excelentes resultados y equilibrar las inversiones estratégicas con una excelencia operativa continua. Las métricas clave ya están alineadas con nuestros objetivos estratégicos".

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El modelo de negocio es precisamente lo que diferencia a Edreams de otras firmas del sector turístico. Dispone de una plataforma de suscripción que tiende a fomentar relaciones con los clientes y genera ingresos recurrentes y predecibles. Ante una situación internacional compleja, esos lazos permiten a la empresa afrontar la volatilidad del mercado en mejores condiciones, con una generación de caja y una estructura de capital más estable. Esa capacidad para predecir ingresos, ofrece de manera paralela un mejor trato al accionista. El ser una plataforma global de viajes diversificada le permite implementar nuevos servicios y adaptarse de manera más rápida al futuro. La transformación de una agencia de viajes en plataforma tecnológica es clave en un mercado inestable. La firma lanzó su nueva hoja de ruta estratégica a 3 años y medio, tras haber cumplido con éxito todos los objetivos a largo plazo anteriores. Partiendo de una posición de fortaleza, esta ambiciosa hoja de ruta estaba diseñada para acelerar el crecimiento de como plataforma global, diversificada e integral de viajes y para construir un negocio aún más exitoso que maximice el valor para todos sus grupos de interés.