El euríbor vuelve a subir y encarece aún más las hipotecas: las cuotas pueden aumentar hasta 690 euros al año para los hipotecados canarios

Para sorpresa de muchas personas que están pagando una hipoteca, el euríbor ha vuelto a subir en mayo. El indicador de referencia para calcular estos préstamos trae malas noticias para miles de familias canarias, que podrían ver cómo se encarecen sus cuotas si tienen revisión en los próximos meses. Según las previsiones del comparador financiero HelpMyCash, el índice cerrará mayo en torno al 2,8%, consolidando una nueva escalada que ya empieza a notarse en el bolsillo de los hipotecados. Además, este repunte también afecta directamente a quienes estén pensando en solicitar una, ya que puede endurecer las condiciones de financiación.

La cifra supone un nuevo incremento respecto al 2,747% registrado en abril y coloca al euríbor en su nivel más alto de los últimos 20 meses. Detrás de este movimiento se encuentran varios factores, aunque el principal es la inflación en Europa. El Euríbor se está anticipando a las nuevas decisiones que pueda tomar el Banco Central Europeo en cuanto a los tipos de interés.

Gráfico que muestra la evolución histórica del Euríbor. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La subida afectará especialmente a quienes tengan hipotecas variables contratadas hace pocos años, ya que la mayor parte de la cuota todavía depende del pago de intereses. También deberán prestar atención quienes firmaron una hipoteca mixta y este año pasen del tramo fijo al variable.

Las cuotas vuelven a subir

El encarecimiento del euríbor se traducirá directamente en mensualidades más elevadas para miles de hipotecados. Según los cálculos difundidos por HelpMyCash, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de euríbor más un 1% sufrirá incrementos importantes dependiendo del tipo de revisión.

En las revisiones anuales, la cuota pasará aproximadamente de 718 a 775 euros al mes. Esto supone pagar unos 57 euros más cada mes, lo que equivale a cerca de 690 euros adicionales al año. En el caso de las revisiones semestrales, el recibo subirá desde unos 728 euros hasta los 775 euros mensuales, con un incremento cercano a los 47 euros mensuales.

Cuanto menos tiempo haya pasado desde que se formalizó la escritura, mayor será el impacto de la subida del euríbor Miguel Riera — Analista hipotecario de HelpMyCash

El analista hipotecario de HelpMyCash, Miquel Riera, advierte de que el impacto real dependerá de varios factores concretos de cada préstamo como el importe pendiente, el plazo restante, el diferencial pactado con el banco o los años transcurridos desde la firma influyen directamente en la subida final.

Oriente Medio y la inflación vuelven a tensar los mercados

El mercado financiero lleva semanas previendo un posible endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo. El próximo 11 de junio está prevista una nueva reunión del Consejo de Gobierno del BCE y los inversores ya anticipan una subida de tipos de interés para intentar contener la inflación.

El detonante de este nuevo escenario ha sido el conflicto en Oriente Medio, que ha provocado un fuerte repunte en los precios del petróleo y del gas desde finales de febrero. Ese incremento energético terminó trasladándose al coste de vida en la eurozona. La inflación europea pasó del 1,9% en febrero al 3% en abril, situándose claramente por encima del objetivo del 2% que marca el Banco Central Europeo.

La tendencia al alza se produce porque el euríbor se está adelantando a los próximos movimientos del Banco Central Europeo Miquel Riera — Analista hipotecario HelpMyCash

El euríbor suele reaccionar antes incluso de que el BCE tome decisiones oficiales. Esto ocurre porque refleja el interés medio al que se prestan dinero los principales bancos europeos y cuando el mercado prevé futuras subidas de tipos, el índice empieza a escalar automáticamente.

La evolución del encarecimiento de las hipotecas dependerá en los próximos meses de si la inflación logra moderarse. El escenario más pesimista sitúa al euríbor cerca del 3%, o incluso por encima, antes de que termine el año si continúan las tensiones internacionales y el Banco Central Europeo (BCE) mantiene una política de tipos más restrictiva. En cambio, si el conflicto se estabiliza y los precios energéticos se relajan, el índice podría moderarse de nuevo hacia niveles próximos al 2,3%, similares a los registrados antes del repunte provocado por la crisis geopolítica.