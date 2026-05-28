Confirmado por el INE: las firmas de hipotecas en Canarias baja un 8,5% en un año y rompe la tendencia nacional

Los canarios han firmado menos hipotecas para comprar viviendas este año. Así lo revela un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra cómo el mercado hipotecario empieza a avanzar a dos velocidades muy distintas entre Canarias y el resto de España. Mientras a nivel nacional la firma de hipotecas sobre viviendas sigue creciendo con fuerza, el archipiélago registró en marzo una caída significativa en el número de préstamos concedidos para adquirir una casa.

Los últimos datos publicados por el INE reflejan que en Canarias se firmaron 1.408 hipotecas sobre viviendas durante marzo de 2026, lo que supone un descenso interanual del 8,51%. La situación contrasta con la evolución nacional, porque en el conjunto de España se contabilizaron 46.661 hipotecas para vivienda, un 9,03% más que hace un año, consolidando así la recuperación del mercado inmobiliario tras la etapa de fuertes tipos de interés.

Gráfico que muestra las hipotecas firmadas cada año entre enero y marzo.

La diferencia evidencia que el acceso a la vivienda sigue siendo complicado en las islas, donde el elevado precio de compra, la menor capacidad de ahorro y la limitada oferta de inmuebles en condiciones o que se ajusten a las necesidades de los ciudadanos están frenando parte de las operaciones.

Menos hipotecas y préstamos más altos

Pese a la caída en el número de firmas, el dinero prestado por los bancos sí aumentó de forma notable en Canarias. El capital concedido para hipotecas de vivienda alcanzó los 223,64 millones de euros en marzo, con un incremento del 17,33% respecto al mismo mes del año anterior. Este comportamiento revela que, aunque se firman menos operaciones, las cuantías medias son cada vez mayores, un fenómeno muy ligado al encarecimiento de la vivienda.

Gráfico que representa el dinero de los préstamos.

La presión de precios en el mercado residencial canario está obligando a solicitar préstamos más elevados para poder acceder a una vivienda, especialmente en las zonas urbanas y turísticas. A nivel nacional también se produjo un incremento importante del capital prestado. Los bancos concedieron más de 8.125 millones de euros en hipotecas para vivienda, un 20,05% más que un año antes.

El mercado inmobiliario sigue moviéndose en Canarias

Si se analizan todas las hipotecas constituidas, incluyendo fincas urbanas, solares y fincas rústicas, Canarias registró 1.962 operaciones hipotecarias durante marzo. La cifra supone un incremento mensual del 8,94% respecto a febrero de 2026. El importe total hipotecado alcanzó los 425,99 millones de euros, disparándose un 80,04% respecto al año anterior y un 35,62% frente al mes anterior.

En el caso de las fincas urbanas, se registraron 1.918 hipotecas, apenas un 1,16% más que hace un año. También crecieron las hipotecas sobre fincas rústicas, que alcanzaron las 44 operaciones, con un incremento cercano al 42%.

Aumentan las ejecuciones hipotecarias

El otro gran indicador que preocupa al sector es el repunte de las ejecuciones hipotecarias. Este procedimiento judicial se inicia cuando una persona no puede seguir pagando la hipoteca y la entidad financiera reclama el inmueble para saldar la deuda.

Según la estadística correspondiente al cuarto trimestre de 2025, en Canarias se contabilizaron 295 ejecuciones hipotecarias, un 48,99% más que en el mismo periodo del año anterior. La subida en Canarias fue muy superior a la media nacional. En toda España las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 32,66%, alcanzando las 6.925.

El contexto actual combina varios factores que están tensionando el acceso a la vivienda: un Euríbor elevado, precios inmobiliarios al alza y una pérdida progresiva de capacidad adquisitiva en muchos hogares. Mientras el mercado hipotecario español empieza a recuperar dinamismo, Canarias se mantiene como una de las comunidades donde más cuesta consolidar esa crecida en las hipotecas.