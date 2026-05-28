Ruiz-Tagle (Iberdrola) considera “honesto, justo y razonable” reconsiderar el cierre de Almaraz

El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, consideró este miércoles “honesto, justo y razonable” replantearse el cierre de la Central Nuclear de Almaraz. Una instalación que “no puede parar”, porque “nos da una seguridad y una autonomía enormes”, razonó durante su intervención en el acto de inauguración de la mayor batería de almacenamiento de energía de España, en el término municipal de Belvís de Monroy (Cáceres). Almaraz, dijo, “está entre las mejores centrales nucleares del mundo”, tal y como reconocen “las agencias internacionales” del sector, al tiempo que, sobre el calendario de desmantelamiento para el parque nuclear español acordado entre las eléctricas y el Gobierno en 2019, arguyó que “las circunstancias de los últimos 5 años nos han cambiado radicalmente el panorama”, lo que justificaría reconsiderar ahora aquel pacto.

«Hay países que han tomado la decisión de cerrar [sus nucleares] y hoy día están pagando el coste del arrepentimiento», un coste que podría invertirse «en crecer, desarrollarnos y mejorar nuestras condiciones de vida», afirmó el CEO de esta compañía, que es la principal propietaria de Almaraz. En su opinión, el «clamor» contrario al cierre, «hoy más que nunca», no es únicamente del territorio en el que se ubica la planta, ni siquiera solo nacional, «sino que es un clamor de Europa».

Energía limpia

También se refirió a Almaraz en este mismo acto el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro, quien recordó que las nucleares “fueron declaradas verdes en la taxonomía limpia emitida por el Parlamento Europeo en el verano de 2022, hace relativamente poco”. La tecnología nuclear no “emite nada a la atmósfera” y el combustible que emplean sus reactores, “el uranio, es muy abundante en el mundo, lo hay por todas partes y se aprovisiona a muy largo plazo, no se compra de hoy para mañana”, adujo.

El CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro. / CARLOS GIL

Por estos motivos justificó que la nuclear es una vía de asegurar el suministro de energía de una manera «limpia y competitiva». En este punto, agregó, «esperamos con mucho interés el informe del Consejo de Seguridad Nuclear», que determinará la viabilidad de una prórroga para la central y que se espera para este verano. «Sin duda alguna, será muy adecuado y muy correcto y confiamos en que se emita el correspondiente permiso por parte del Gobierno», vaticinó Castro.

Almacenamiento

Por otro lado, Ruiz-Tagle defendió “como extremadamente importante” desarrollar “nuestro almacenamiento”, pero “no solo con baterías”, como la inaugurada en Belvís de Monroy. “Necesitamos desarrollar nuestro almacenamiento autóctono”, convirtiendo las presas en centrales de almacenamiento que hagan posible incrementar la autonomía y la seguridad del sistema para que, cualquier conflicto externo que se produzca, "al menos desde el punto de vista de la electricidad, nos pase absolutamente desapercibido.”

Baterías de la instalación inaugurada este miércoles en Belvís de Monroy. / CARLOS GIL

A este respecto, aseveró que “nos faltan cuestiones que garanticen el poder construir más y más rápido”, por lo que confió en que con prontitud “se apruebe por parte de Europa el modelo de mecanismos de capacidad para que España pueda implementarlos rápidamente.”

Asimismo, también llamó “a pensar en las concesiones” de unas obras, las hidráulicas, “que tienen unas inversiones mucho mayores”, pero que igualmente “dan unos retornos mucho mayores. Son ‘eternas’”. “Los mecanismos de capacidad le van a costar al consumidor. Los años de concesión, no. Comprometámoslos con una inversión y ampliemos [los plazos], de tal manera que se permita hacer esas grandes obras que nos ayuden a ser más autónomos con tecnologías locales”, razonó. Porque “la tecnología hidroeléctrica la desarrollamos en España al 100%", mientras que en las baterías "siempre tenemos componentes importantes”, esgrimió.