Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria mantienen el tirón de la venta exprés de vivienda frente al frenazo de Madrid y Barcelona

El mercado inmobiliario en Canarias continúa mostrando una elevada actividad en plena desaceleración de las ventas exprés en algunas de las principales ciudades españolas. Mientras Madrid, Barcelona o Málaga registran una caída en las operaciones cerradas en menos de una semana, ciudades del archipiélago como Santa Cruz de Tenerife mantienen un fuerte dinamismo y consolidan el interés por la vivienda en las islas.

Según los datos publicados por idealista correspondientes al primer trimestre de 2026, el 13% de las viviendas vendidas en España encontraron comprador en menos de siete días. Aunque la media nacional se mantiene estable respecto al año anterior, el comportamiento varía notablemente según el territorio.

En Canarias, el mercado residencial continúa resistiendo mejor que otras grandes plazas inmobiliarias. Santa Cruz de Tenerife alcanza un 16% de ventas exprés, mejorando incluso sus cifras respecto al año pasado y situándose por delante de ciudades como Barcelona, Málaga o Alicante.

El informe evidencia además que la demanda sigue siendo muy elevada en el archipiélago, donde la escasez de oferta y el atractivo residencial continúan impulsando operaciones rápidas de compraventa.

Santa Cruz de Tenerife se sitúa entre las ciudades con más ventas rápidas

Santa Cruz de Tenerife se consolida como una de las capitales españolas donde las viviendas se venden con mayor rapidez. El 16% de las operaciones cerradas durante el primer trimestre de 2026 se realizaron en menos de una semana desde la publicación del anuncio.

La capital tinerfeña mejora incluso ligeramente respecto al año anterior, en contraste con la caída registrada en otros grandes mercados urbanos.

Madrid pasa del 22% de ventas exprés al 16%, mientras Barcelona desciende del 18% al 14%. Málaga cae del 14% al 12% y Alicante baja hasta el 9%.

El comportamiento de Santa Cruz de Tenerife confirma la fuerte demanda existente en el mercado inmobiliario canario, especialmente en zonas urbanas con limitada disponibilidad de vivienda.

La combinación de compradores nacionales, inversores extranjeros y demanda de segunda residencia sigue manteniendo una elevada presión sobre la oferta.

Las Palmas de Gran Canaria mantiene un mercado inmobiliario muy activo

Las Palmas de Gran Canaria continúa mostrando un mercado inmobiliario con una elevada demanda y una oferta limitada en determinadas zonas de la ciudad. Aunque el informe de idealista sitúa a Santa Cruz de Tenerife entre las capitales con más ventas exprés del país, la capital grancanaria mantiene igualmente una fuerte presión compradora tanto para vivienda habitual como para inversión.

El interés de compradores nacionales e internacionales sigue impulsando las operaciones inmobiliarias en Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en barrios céntricos y zonas próximas a la costa, donde las viviendas con precios competitivos suelen venderse en pocos días.

El atractivo de la ciudad para teletrabajadores, inversores y compradores extranjeros continúa reforzando el dinamismo del mercado residencial, en un contexto marcado además por la escasez de oferta y el aumento de precios en buena parte de Canarias.

Profesionales del sector inmobiliario advierten de que la falta de nueva vivienda disponible está acelerando los tiempos de comercialización y manteniendo una alta competencia entre compradores en la capital grancanaria.

Canarias mantiene la presión sobre el mercado residencial

Los datos del estudio reflejan que el archipiélago continúa inmerso en un contexto de fuerte tensión inmobiliaria. La demanda sigue creciendo mientras la oferta disponible continúa siendo insuficiente en muchos municipios.

Este escenario provoca que numerosas viviendas salgan al mercado y encuentren comprador en apenas unos días, especialmente aquellas con precios competitivos, buena ubicación o características muy demandadas.

La situación afecta tanto a Tenerife como a Gran Canaria, donde el acceso a la vivienda continúa complicándose para buena parte de la población residente debido al incremento sostenido de precios.

Además, la presión de la demanda internacional y el peso del mercado turístico siguen condicionando la evolución del sector inmobiliario en las islas.

Qué son las ventas exprés y por qué son importantes

Las denominadas ventas exprés son aquellas operaciones inmobiliarias que se cierran en menos de siete días desde la publicación del anuncio.

Este indicador se utiliza para medir la tensión del mercado y el equilibrio entre oferta y demanda. Cuanto mayor es el porcentaje de ventas rápidas, mayor suele ser la presión compradora existente en una zona concreta.

Las viviendas que se venden en pocos días suelen reunir algunas características comunes:

Precio ajustado al mercado.

al mercado. Escasa competencia en la zona.

Buena ubicación.

Estado reformado o listo para entrar a vivir.

Alta demanda de compradores.

En territorios con fuerte presión residencial como Canarias, este tipo de operaciones son cada vez más habituales.

Madrid y Barcelona pierden fuerza en las operaciones rápidas

Aunque siguen siendo dos de los mercados más importantes de España, Madrid y Barcelona muestran síntomas de desaceleración en las ventas exprés.

La capital española reduce su porcentaje del 22% al 16% en apenas un año, mientras Barcelona baja del 18% al 14%.

El descenso también afecta a otras grandes ciudades como Valencia, Sevilla, Málaga o Alicante.

En cambio, ciudades medianas y algunos mercados regionales continúan mostrando una elevada capacidad para absorber oferta inmobiliaria rápidamente.

Burgos lidera las ventas exprés en España

Fuera de Canarias, la ciudad con más ventas exprés es Burgos, donde el 28% de las viviendas vendidas durante el primer trimestre encontraron comprador en menos de una semana.

Le siguen Segovia, Oviedo, Pamplona y Ávila.

A nivel provincial, Navarra y Burgos lideran igualmente el ranking nacional con un 22% de operaciones rápidas.

La falta de vivienda sigue marcando el mercado inmobiliario en Canarias

El problema de acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones en Canarias. La escasez de nueva construcción y la limitada oferta disponible siguen presionando al alza tanto los precios de compra como los alquileres.

Expertos del sector inmobiliario llevan tiempo advirtiendo de que esta situación podría agravarse si no aumenta el parque residencial disponible en las islas.

Mientras tanto, el fuerte interés comprador mantiene un elevado ritmo de operaciones y acelera la comercialización de muchas viviendas.

Canarias seguirá siendo uno de los mercados más dinámicos

Las previsiones del sector apuntan a que Canarias continuará manteniendo una importante actividad inmobiliaria durante 2026.

El atractivo climático, la demanda internacional y el interés inversor seguirán sosteniendo el dinamismo del mercado residencial tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

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Sin embargo, el principal desafío seguirá siendo incrementar la oferta disponible para contener la subida de precios y facilitar el acceso a la vivienda.