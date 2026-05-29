Competición tecnológica
Anthropic roza el billón de dólares y desbanca a OpenAI como la start-up más valiosa del mundo
La firma de inteligencia artificial, escisión de la creadora de ChatGPT, ha alcanzado una valoración de 965.000 millones de dólares tras una nueva ronda de financiación y se ha convertido en la favorita para las empresas
Anthropic ha pasado de ser una desconocida fuera del sector tecnológico a desbancar a OpenAI, creadora de ChatGPT, para coronarse como la start-up más valiosa del mundo.
La vanguardista compañía de inteligencia artificial anunció el jueves que había recaudado 65.000 millones de dólares en financiación, lo que eleva su valoración a unos 965.000 millones de dólares. Gracias a la última ronda de capital, liderada por inversores como Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital y Dragoneer Investment Group, la firma multiplica por casi 2,5 su valor anterior, de 380.000 millones, cerrado hace a penas tres meses.
Anthropic nació el año 2021como una escisión de OpenAI. Varios directivos de la compañía, entre ellos los hermanos Dario Amodei y Daniela Amodei, renunciaron a su cargo por discrepancias con Sam Altman y fundaron un laboratorio centrado en el desarrollo de una IA más segura. En marzo de 2023 lanzaron Claude, una familia de modelos generativos que, a lo largo de sus actualizaciones, ha logrado superar a ChatGPT en tareas como la generación de código informático. Esas prestaciones la han convertido en la herramienta favorita de cada vez más empresas.
En los últimos meses, Anthropic ha reclamado el trono en el prometedor mercado de la IA. Así, se ha enfrentado al Gobierno de Donald Trump al negarse a que sus sistemas sean usados para la vigilancia social y la creación de armas autónomas, ha anunciado la creación de una IA apodada Mythos capaz de detectar vulnerabilidades de ciberseguridad que ha puesto al mundo en vilo e incluso ha asesorado al papa León XIV en la encíclica que advertía de los riesgos de esta tecnología.
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