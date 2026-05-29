La Gasolina 98 más barata de la provincia de Las Palmas este viernes se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria a 1,395 euros

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 tiene la Gasolina 98 a 1,395€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

Hoy, viernes 29 de mayo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la Gasolina 95 está a 1,269€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Antigua, en la isla de Fuerteventura. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, tiene el gasoil a 1,339€ el litro. En Antigua, Fuerteventura, la estación de servicio PLENERGY, CALLE REAL, 22, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,339€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, viernes 29 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 1,269€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 1,269€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio DISA LA PARDILLA de Telde en Autopista GC-1 km 8 tiene un precio de 1,369€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,529€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, en la estación ESTACION PLAYA BLANCA a 1,529€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,425€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, viernes 29 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,355€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,355€.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,339€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,339€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,509€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 29 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,289€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,269€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,395€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,439€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,387€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,387€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,419€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,450€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 29 de mayo está en la estación de servicio DISA LA PARDILLA a 1,369€ el litro de diésel en Autopista GC-1 km 8. La segunda opción más barata es la estación DISA BOCABARRANCO a 1,379€ el litro de Gasóleo A en Calle Alegría 35.

La estación DISA LA PARDILLA es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de Autopista GC-1 km 8, a 1,309€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA BOCABARRANCO a 1,319€ el litro en Calle Alegría 35.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [29/05/2026 7:59:33]