Los trabajadores canarios ganan un 13% menos que los del resto de la Eurozona

El trabajador canario cobrará lo mismo que el resto de España... cuatro años más tarde. Esta es la cadencia que muestran los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la estructura salarial de 2024. La estadística deja una estampa de baja remuneración en el Archipiélago en la que la ganancia media anual por trabajador se situó en 25.120,38 euros. Para encontrar una cifra similar en los salarios de la media española habría que remontarse a 2020, un año en el que, por cierto, el país estuvo marcado por el impacto de la COVID-19 y por la paralización de buena parte de la actividad económica.

La remuneración media anual en Canarias aumentó un 4,5% en 2024, hasta situarse en 25.120,38 euros, pero el avance fue inferior al registrado en el conjunto del país, donde los salarios crecieron un 5,3% hasta alcanzar los 29.540,26 euros. Así, pese a los incrementos pactados en los convenios colectivos y a la subida del del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la mejora no ha sido suficiente para cerrar la brecha con los principales referentes europeos.

Aunque los salarios crecieron en las Islas un 4,5% el avance fue menor que el de la media nacional

En este sentido, los trabajadores canarios siguen cobrando unos 3.650 euros menos al año que la media de los países de la zona euro, situada en 28.770 euros, y alrededor de 1.800 euros menos que el promedio de la Unión Europea. A ello se suma que una parte creciente del salario bruto se destina al pago del IRPF y de las cotizaciones sociales, lo que limita la mejora real del poder adquisitivo.

El Archipiélago arrastra desde 2014 el segundo puesto en el ranking de salarios más bajos del país (hasta entonces ocupaba la primera posición). Durante esta última década, Extremadura le acecha desde el primer puesto. Eso sí, la distancia entre ambos territorios se ha ido estrechando con el paso de los años, pues en 2024 fue de apenas un 0,56%, frente al 5,62% registrado en 2020. En el caso de las Islas, su estructura productiva ayuda a explicar esta realidad. El peso del sector servicios, estrechamente vinculado al turismo, condiciona la evolución salarial y reduce la remuneración media. De hecho, es por ello que Canarias alcanzó en 2024 un salario medio similar al que el conjunto nacional ya había logrado cuatro años antes, en 2020, cuando la ganancia media durante un año en España se situó en 25.265,51 euros.

Dependencia del exterior

La distribución salarial muestra una fuerte concentración en los tramos bajos. Una característica habitual de estas estadísticas es que hay muchos más trabajadores en los niveles salariales inferiores que en los sueldos elevados, lo que provoca que el salario medio sea superior tanto al salario mediano como al más frecuente. En Canarias, el 10% de los asalariados cobra 11.877,70 euros brutos al año o menos (poco más de 900 euros al mes), mientras que el 10% con salarios más altos supera los 45.093,89 euros brutos anuales.

En esta línea, la mayor temporalidad, la dependencia del exterior y la exposición a factores geopolíticos hacen más vulnerable al mercado laboral canario. Ya ocurrió durante la pandemia por la COVID-19, –cuando se paralizó por completo la actividad turística– o, ahora, con la guerra en Irán y el encarecimiento de los transportes y la cadena productiva de muchos bienes, que amenaza con la posibilidad de reducir la facturación del próximo año. Estos factores afectan especialmente a la hostelería, la restauración y el comercio ligado al visitante extranjero lo que se refleja también en los salarios.

Así, según la estadística del INE, la construcción, con 23.032,12 euros, y los servicios, con 25.174,19 euros, se sitúan en la parte baja de la remuneración por sectores, mientras que la industria registra los salarios más altos, con 26.708,90 euros anuales. No es de extrañar, por lo tanto, que a nivel nacional los mayores aumentos de la ganancia anual en 2024 se dieron en Actividades profesionales, científicas y técnicas (8%), Industrias extractivas (7,9%) e Información y comunicaciones (7,7%).

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Por sexo, la ganancia media de los hombres creció más que el de las mujeres con un 5,4% hasta alcanzar los 25.924,13 euros, mientras que el salario de ellas se incrementó en un 3,7% hasta los 24.299,07 euros. El sueldo promedio femenino fue, por tanto, el 93,73% del masculino. No obstante, esta diferencia debe matizarse en función de otras variables laborales como el tipo de contrato, de jornada, ocupación o antigüedad del empleado, que inciden de forma importante en la cuantía de la remuneración que reciben al final del mes.