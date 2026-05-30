Canarias imprime su futuro con el sello de Litografía Romero

En un contexto industrial cada vez más exigente, Litografía Romero se consolida como un referente en Canarias al combinar tradición gráfica con innovación tecnológica y un firme compromiso con la sostenibilidad.

La compañía, asociada a ASINCA, mantiene sus líneas históricas de artes gráficas -impresión digital, comercial, editorial, publicitaria y corporativa-, un área clave para sus clientes en Canarias por su servicio cercano, ágil, personalizado y de alta calidad.

En paralelo, Litografía Romero ha impulsado con fuerza su línea de packaging industrial, hoy una de sus prioridades estratégicas. Especializada en sectores exigentes como el tabaquero y el alimentario, la empresa ofrece soluciones avanzadas que garantizan trazabilidad, seguridad y cumplimiento normativo. En este campo, el desarrollo de envases sostenibles marca el rumbo, con materiales certificados y procesos alineados con la economía circular. Su actividad se extiende además a sectores clave en Canarias como el horeca, el agroalimentario, el transporte de personas y el ámbito hospitalario, proporcionando soluciones integrales adaptadas a cada cliente, desde material gráfico hasta presentación de producto.

La sostenibilidad es un eje transversal. La empresa trabaja con materias primas certificadas FSC y PEFC, aplica políticas de vertido cero y avanza hacia envases 100% reciclables antes de 2030. A ello se suma su apuesta energética: un parque fotovoltaico de 1.000 kWp cubre el 50% de su demanda eléctrica, reforzado en 2026 con un sistema de baterías de 400 kWh que permitirá avanzar hacia el autoabastecimiento total.

De capital 100% canario, Litografía Romero mantiene un fuerte arraigo territorial que le permite responder con rapidez a las necesidades locales, reducir costes logísticos y generar valor en la economía insular. Con un crecimiento de plantilla del 10% en el último año, la empresa demuestra que industria, sostenibilidad y compromiso local pueden avanzar de la mano.

Litografía Romero ofrece productos responsables, elaborados en Canarias bajo los estándares más exigentes, contribuyendo a un modelo económico más cercano, eficiente y respetuoso.