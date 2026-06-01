Anthropic se adelanta a OpenAI e inicia los trámites para salir a Bolsa tras rozar el billón de dólares de valoración

Tras los últimos avances de Elon Musk con la futura salida a Bolsa de SpaceX, su empresa de fabricación de cohetes y satélites, otra de las empresas del momento en EEUU se está moviendo entre bambalinas para salir al mercado. La start-up de IA Anthropic ha iniciado de forma confidencial los trámites para convertirse en pública, anticipando una de las mayores ofertas públicas de venta (OPV) más grandes del año, y posiblemente de la historia.

Ha sido la propia empresa la que ha anunciado el movimiento sosteniendo que la compañía fundada por Dario Amodei ya ha comenzado a enviar los documentos legales pertinentes para salir al mercado, tratando de adelantar a su histórico rival, OpenAI, creadora de ChatGPT. Ambas compañías, que se encuentran inmersas en una suerte de carrera espacial de la IA, han fijado en el horizonte una salida a Bolsa el próximo otoño.

La start-up más valiosa del mundo

"Hoy, Anthropic ha presentado de forma confidencial un borrador de declaración de registro en el Formulario S-1 ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) para una posible oferta pública inicial de nuestras acciones ordinarias. Esto nos da la opción de salir a bolsa una vez que la SEC haya completado su revisión. La posible oferta pública inicial dependerá de las condiciones del mercado y de otros factores", ha informado la compañía a través de un comunicado.

Tal y como informó EL PERIÓDICO la pasada semana, Anthropic alcanzó recientemente a través de una nueva ronda de financiación una valoración de 965.000 millones de dólares. La ronda, a través de la que la empresa de IA captó 65.000 millones de dólares en nuevos fondos, fue liderada por inversores como Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital y Dragoneer Investment Group, y multiplicó por 2,5 su valor anterior, de 380.000 millones, que alcanzó hace apenas tres meses.

Además, la start-up ha informado de que el número de acciones que se ofrecerán y el precio de las mismas "aún no ha sido fijado". De esta forma, la empresa con sede en San Franscisco ha dado el primer paso en su ansiada salida a Bolsa, en la que podría convertirse en una de las mayores entradas al mercado de los últimos años, sino de la historia, dada su astronómica valoración.

Los padres de Mythos

Anthropic es mundialmente conocida como la creadora de Claude, uno de los chatbots de IA más populares a nivel global. Pero también ha dado a luz a uno de los modelos de IA más peligrosos que se han concebido nunca: Mythos. Este modelo, al que solo tienen acceso por el momento 40 empresas de EEUU y algunos departamentos gubernamentales, además de la UE, tiene la capacidad de detectar brechas de ciberseguridad imperceptibles para el ser humano.

Ante un potencial tan descomunal, las instituciones y organizaciones más influyentes del mundo se han apresurado a pedir acceso a Anthropic, con el fin de comprender a fondo el modelo y preparar sus sistemas ante su futuro despliegue al público. Sin embargo, el poderío de Mythos, de caer en las manos equivocadas, podría ser devastador. En el supuesto de que fuese utilizado por ciberdelincuentes para tratar de acceder a bases de datos, podría resultar en el robo de millones de datos personales de consumidores, algo de lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a alertar el pasado mes de mayo.

Una carrera a tres bandas

La carrera a tres bandas que protagonizan Anthropic, SpaceX y OpenAI para ser la primera en salir a Bolsa ha traído cola en los últimos meses. OpenAI es, por el momento, la que más retraso acumula. El mes pasado, varios medios informaron de que la compañía dirigida por Sam Altman había empezado a preparar la documentación correspondiente, pero desde entonces, su gran rival en el sector de la IA e Elon Musk ya han presentado los papeles ante la SEC.

El pasado 20 de mayo, SpaceX dio el mismo paso que ha dado hoy Anthropic en su ansiada salida. Así, la compañía se está preparando para salir al mercado tan pronto como este mismo mes, un plazo al que difícilmente podrá adelantarse Anthropic. Antes de la nueva ronda de esta última, la compañía fundada por Elon Musk ocupaba la posición de la mayor empresa privada del mundo, con una valoración que oscilaba en torno a los 300.000 y 350.000 millones de dólares. Sin embargo, a raíz de su entrada al mercado, su valor podría dispararse más allá del billón de dólares.

Pese a las astronómicas cifras que maneja la empresa, el documento reveló que la situación de SpaceX no es tan boyante como aparenta. SpaceX registró pérdidas en 2025 por valor de 4.900 millones de dólares, frente a los 791 millones de dólares de beneficio de 2024, tal y como informó EL PERIÓDICO cuando la compañía presentó el documento, a finales del mes pasado.