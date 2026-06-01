Boluda, más de 30 años impulsando la conectividad en Canarias

La relación entre Boluda y Canarias se remonta a 1995, con la adquisición de la histórica compañía Miller y Cía., con sede en Las Palmas. Este hito marcó el inicio de una apuesta estratégica por el archipiélago, que permitió a la compañía adquirir un profundo conocimiento del entorno portuario y logístico de las islas, así como de su enorme potencial como plataforma de crecimiento e internacionalización. Desde entonces, Boluda ha mantenido una presencia estable y sostenida en Canarias, consolidando una implantación que hoy constituye uno de los pilares de su actividad.

En los últimos años, el impulso a sectores estratégicos como las energías renovables, la economía digital o la innovación tecnológica ha reforzado aún más el posicionamiento del archipiélago como hub empresarial. A ello se suma el desarrollo de servicios portuarios avanzados, reparaciones navales, almacenamiento, avituallamiento o logística integral, que aportan un alto valor añadido a toda la cadena logística.

Un modelo global con base en Canarias

La apuesta por Canarias ha sido determinante en la evolución de Boluda hacia una compañía global. En la actualidad, la corporación es una referencia internacional en servicios marítimos a través de sus principales divisiones: Boluda Shipping y Boluda Towage. Su crecimiento se sustenta en la capacidad de ofrecer soluciones integrales, conectando mercados y facilitando el comercio internacional.

Boluda Shipping desarrolla su actividad en el transporte marítimo y la logística internacional de mercancías, complementada por los servicios de logística portuaria de Boluda Maritime Terminals. La compañía gestiona nueve terminales en Las Palmas, La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Vilagarcía, Cádiz (Concasa) y Santander, desde las que ofrece a sus clientes 11 líneas marítimas operadas por su naviera Boluda Lines, que conectan la península Ibérica con Canarias, Baleares, el norte de Europa, Italia, la costa occidental de África y Cabo Verde.

Boluda, más de 30 años impulsando la conectividad en Canarias / La Provincia

Boluda Shipping ha continuado su proceso de crecimiento sostenido y consolidación estratégica durante 2025, apostando por el desarrollo de soluciones logísticas intermodales cada vez más eficientes y sostenibles, impulsando corredores verdes y contribuyendo activamente a la descarbonización de la cadena de suministro tras la adquisición del negocio ferroviario de Transfesa en la península ibérica, convirtiéndose en el primer operador ferroviario privado español.

Entre los hitos más destacados de su actividad en Canarias figura la implantación de la línea marítima Daily Canarias, que supuso un punto de inflexión en la conectividad entre la Península y el archipiélago. Este servicio convirtió a Boluda en la primera naviera española en ofrecer conexiones diarias de transporte de mercancías entre Canarias y los puertos de Cádiz y Sevilla, reforzando la eficiencia logística y facilitando la conexión con otros mercados, especialmente África.

La compañía continúa apostando por la innovación y la sostenibilidad. Un ejemplo reciente es el desarrollo de proyectos logísticos destinados a optimizar la gestión de vehículos en el archipiélago, reduciendo la huella de carbono y mejorando la eficiencia del sistema logístico.

Boluda, más de 30 años impulsando la conectividad en Canarias / La Provincia

Por su parte, Boluda Towage es el primer operador mundial de remolque marítimo, con presencia en los cinco continentes y una amplia flota distribuida en cientos de puertos internacionales. Sus servicios abarcan el remolque portuario, costero y offshore, así como operaciones de salvamento marítimo, desempeñando un papel esencial en la seguridad y eficiencia de la logística portuaria global.

Un socio estratégico para el desarrollo del archipiélago

El balance de la presencia de Boluda en Canarias se resume en tres conceptos: crecimiento, innovación y sostenibilidad. A lo largo de estas décadas, la compañía ha contribuido a fortalecer la competitividad del archipiélago, a impulsar su internacionalización y a generar actividad económica y empleo en un entorno estratégico.

Boluda pone en valor esta estrecha relación y reafirma su compromiso con el archipiélago como socio estratégico en su desarrollo presente y futuro, consolidando su papel como motor de conectividad entre continentes.