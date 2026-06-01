El Gobierno de España cambia las normas: a partir de noviembre, te devolverán dinero por cada envase reciclado en el supermercado

Los consumidores canarios tendrán que devolver las botellas de plástico que compren en supermercados y otros establecimientos, así, como lo leen. El Gobierno de España prepara una nueva normativa para adaptarse a las directivas europeas y reforzar el reciclaje de envases. Cuando la normativa entre en vigor a partir de noviembre, al comprar fardos de agua, refrescos u otras bebidas, deberás devolver los envases vacíos para recuperar una pequeña fianza asociada a cada botella.

La nueva medida impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica tiene como objetivo principal contribuir e incrementar al reciclaje doméstico, a la vez que se incentiva a los consumidores a favorecer la economía circular. Por eso, todas las latas de refresco, las botellas de agua y otros envases de bebidas tendrán pronto un valor monetario.

Noviembre será la fecha elegida para que entre en vigor la 'fianza' de los envases

A partir del 22 de noviembre de 2026, España deberá implantar de forma obligatoria el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este mecanismo se alinea con las leyes europeas que buscan elevar las tasas de reciclaje y reducir la presencia de residuos en calles, playas y espacios naturales.

El sistema funciona mediante una fianza recuperable. El consumidor adelanta una pequeña cantidad al comprar la bebida y la recupera íntegramente cuando devuelve el envase vacío en un establecimiento autorizado.

El reciclaje afecta aún a menos de la mitad de los residuos en la UE / Shutterstock

La medida llega después de que España no alcanzara los objetivos de recogida selectiva fijados por la normativa europea. La legislación exigía recuperar el 70% de las botellas de plástico de un solo uso, pero los datos oficiales situaron la tasa real en torno al 41,3%, muy lejos de la meta prevista.

Diez céntimos por cada envase

El funcionamiento será muy sencillo para los consumidores. Cada vez que compres bebidas envasadas, abonarás un depósito de 10 céntimos que aparecerá detallado en el ticket de compra. Esa cantidad se aplicará a la mayoría de las botellas de plástico de hasta tres litros, a las latas de bebidas y también a numerosos envases tipo brik.

Una vez consumido el producto, el usuario podrá devolver el recipiente en supermercados o puntos de recogida habilitados para recuperar el importe adelantado. La devolución podrá realizarse mediante dinero en efectivo, descuentos para futuras compras o sistemas digitales de reembolso, dependiendo del establecimiento y de la tecnología utilizada.

La diferencia respecto al sistema actual es que los envases no podrán entregarse aplastados ni deteriorados. Las máquinas encargadas de validar la devolución deberán leer correctamente el código de barras para comprobar que el depósito fue abonado previamente y evitar posibles fraudes. Por ese motivo, las botellas y latas tendrán que conservar su forma original.

Esta medida amplía la ya existente, según la Ley 7/2022 de Residuos, con la que ya se puso un impuesto de un céntimo a los recipientes de un solo uso.

El objetivo es conseguir materiales mucho más limpios que los obtenidos mediante la recogida convencional en los contenedores amarillos. La separación directa de los envases permite recuperar plástico de alta calidad que puede reutilizarse para fabricar nuevas botellas destinadas al consumo alimentario.