Hacienda convoca a las comunidades para tratar de cerrar este mismo año la financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha enviado una carta a las 15 comunidades autónomas de régimen común (excluyendo al País Vasco y Navarra), además de Ceuta y Melilla, para abordar la reforma de la financiación autonómica. Así lo ha anunciado el departamento dirigido por Arcadi España a través de un comunicado, afirmando que las misivas han sido remitidas a las consejerías de Hacienda de cada autonomía.

"El ministro de Hacienda, Arcadi España, mantiene el compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año. Así, el nuevo modelo de financiación entraría en vigor el 1 de enero de 2027", añade el comunicado del organismo.

No será el ministro, sin embargo, el representante de Hacienda en las reuniones bilaterales. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será el encargado de reunirse con cada comunidad autónoma para abordar la cuestión a través de reuniones bilaterales, que se celebrarán de forma telemática o presencial, a discreción de cada consejería.

20.975 millones más

"El compromiso de la celebración de estas reuniones bilaterales se adquirió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando el Ministerio de Hacienda presentó su reforma del sistema, cuya aprobación permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las autonomías", ha ampliado Hacienda, añadiendo que los recursos totales que distribuiría este modelo en 2027 ascenderán a 224.507 millones de euros. "Para entender la magnitud de esta cifra, basta señalar que, en el último año liquidado, que corresponde a 2023, las CCAA recibieron 152.484 millones del sistema de financiación", apuntan.

En la nota, Hacienda ha desglosado las propuestas del modelo de financiación autonómica, que incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población; un incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia; la ampliación y refuerzo de la solidaridad interterritorial o la inclusión de un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático.

Lo que no cerró Montero

Así, Arcadi España ha dado el primer paso para desencallar uno de los mayores deberes que le dejó su antecesora en el cargo, María Jesús Montero, que se presentó a las elecciones a la Junta de Andalucía. El pasado 9 de enero, cuando todavía era ministra, Montero presentó el nuevo modelo para las CCAA de régimen común para 2027. Este nuevo paradigma implicó una mayor cesión del IRPF (al 55%) y del IVA (al 56,5%). Días después, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), los consejeros de Hacienda de las CCAA, con mayoría del PP, recibieron la nueva reforma con un amplísimo rechazo, hasta el punto de que solo Catalunya apoyó manifiestamente el nuevo marco.

No obstante, desde el Gobierno siempre se han mostrado optimistas por la reforma, que esperan tener lista este año. El Ejecutivo ha alertado en numerosas ocasiones de que, pese a que el PP ha criticado el modelo, da la sensación de que "quieren que se lo den hecho". Ya en su discurso de toma de posesión, el pasado mes de marzo, Arcadi España abordó la cuestión de la financiación autonómica. "Si todas las comunidades pensaran, no en la situación de la que parten, sino a la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas”, dijo citando el velo de la ignorancia de Rawls.