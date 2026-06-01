Es oficial en el BOC: 9.000 euros de ayuda para los autónomos canarios gracias al Programa Concilia que pretende hacer compatibles la vida profesional y familiar

Los autónomos canarios pueden solicitar una ayuda exclusiva del archipiélago de hasta 9.000 euros, destinada a favorecer la conciliación laboral y familiar de este colectivo. El Gobierno de Canarias ha aprobado esta subvención conocida como 'Programa Concilia' para trabajadores por cuenta propia que cumplan los requisitos recogidos en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La iniciativa está dirigida a trabajadores por cuenta propia, mutualistas y miembros de sociedades mercantiles, laborales o civiles que desarrollen su actividad en Canarias. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto disponible.

La Provincia

Según explicó en su presentación el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, "esta medida es pionera en las islas, y con ella damos un paso más en el compromiso de este Gobierno con los autónomos, porque sabemos que emprender y mantener un negocio exige apoyo real".

Actualmente, Canarias supera los 147.000 trabajadores autónomos, una cifra que ya se sitúa por encima del número de personas desempleadas en el archipiélago.

Ayudas de hasta 9.000 euros para contratar apoyo familiar

La línea más destacada del programa es Concilia 2, destinada a financiar la contratación indefinida de una persona que ayude al autónomo en el cuidado de hijos menores, personas mayores o familiares en situación de dependencia.

Esta ayuda pretende favorecer el cuidado familiar / EFE

La subvención general asciende a 7.500 euros, aunque puede elevarse hasta los 9.000 euros cuando la persona contratada pertenezca a alguno de los colectivos prioritarios definidos en la legislación nacional de empleo, como mayores de 45 años, desempleados de larga duración o personas con discapacidad.

Para acceder a esta ayuda, el contrato deberá mantenerse durante al menos doce meses consecutivos. Además, puede formalizarse tanto a jornada completa como parcial, siempre que la dedicación no sea inferior al 50% de la jornada habitual.

Sustituciones por maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo

Otra de las modalidades incluidas es Concilia 1, orientada a facilitar la continuidad del negocio cuando el trabajador autónomo debe ausentarse temporalmente por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o situaciones de riesgo durante el embarazo o la lactancia.

En estos casos, la ayuda puede alcanzar los 1.100 euros mensuales durante un máximo de doce meses. Para las sustituciones derivadas de riesgo durante el embarazo o lactancia, la cuantía puede llegar hasta los 8.800 euros.

Además, si el contrato de sustitución acaba convirtiéndose en indefinido, el beneficiario podrá acceder posteriormente a las mismas ayudas previstas en Concilia 2, con subvenciones de hasta 9.000 euros.

Guarderías, centros de día y actividades vacacionales

La tercera modalidad, denominada Concilia 3, está destinada a sufragar parte de los gastos de servicios externos de cuidado.

Así funciona el Programa Concilia / La Provincia / Gobierno de Canarias

Esta modalidad cubre hasta el 75% del coste de escuelas infantiles, centros de día, servicios de atención a la dependencia, campamentos de verano o actividades de conciliación durante periodos no lectivos. El importe máximo subvencionable alcanza los 3.000 euros por beneficiario.

Quién puede solicitar estas ayudas

Podrán acceder al programa los autónomos que:

Tengan domicilio fiscal en Canarias.

Desarrollen su actividad en el archipiélago.

Estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las ayudas tienen carácter retroactivo para gastos y contrataciones realizadas desde el 18 de octubre de 2025.

La concesión se realizará por orden de presentación de las solicitudes, sin sistema de puntuación ni concurrencia competitiva. Esto significa que las subvenciones se irán otorgando conforme entren las peticiones completas hasta que se agoten los fondos disponibles.

De manera resumida, existen tres líneas de ayuda:

Programa Concilia:

Concilia 1 - Sustitución del autónomo: Financia la contratación de una persona que sustituya al trabajador autónomo durante bajas por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia. La ayuda general es de 1.100 euros al mes , con un máximo de 12 meses . En casos de riesgo durante el embarazo o la lactancia puede alcanzar 8.800 euros , y si el contrato se convierte en indefinido la subvención llega a 7.500 euros , ampliable a 9.000 euros para colectivos prioritarios.

Financia la contratación de una persona que sustituya al trabajador autónomo durante bajas por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia. La ayuda general es de , con un máximo de . En casos de riesgo durante el embarazo o la lactancia puede alcanzar , y si el contrato se convierte en indefinido la subvención llega a , ampliable a para colectivos prioritarios. Concilia 2 - Apoyo al cuidado familiar: Subvenciona la contratación indefinida de una persona para ayudar en el cuidado de hijos menores, personas mayores o dependientes. La ayuda es de 7.500 euros , que puede elevarse hasta 9.000 euros cuando la persona contratada pertenece a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.

Subvenciona la contratación indefinida de una persona para ayudar en el cuidado de hijos menores, personas mayores o dependientes. La ayuda es de , que puede elevarse hasta cuando la persona contratada pertenece a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Concilia 3 - Servicios de cuidado: Cubre parte de los gastos de guarderías, centros de día y otros servicios de atención a menores, mayores o personas dependientes. La subvención alcanza el 75% del coste del servicio, con un límite máximo de 3.000 euros por beneficiario.

Desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que la tramitación es exclusivamente telemática en la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias, y que el programa forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la estabilidad de los negocios autónomos, fomentar el empleo y facilitar que quienes trabajan por cuenta propia puedan compatibilizar mejor su actividad profesional con las responsabilidades familiares.