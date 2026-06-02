Batacazo del turismo en abril con la mayor caída de turistas extranjeros en siete años a Canarias

La llegada de turistas a Canarias tropezó en abril por primera vez en siete años. Si se dejan al margen los ejercicios marcados por la pandemia –cuando la COVID-19 paralizó prácticamente la actividad turística–, y dos bajadas de apenas el 0,09% y 0,02% en octubre y diciembre de 2025, hay que remontarse a 2019 para encontrar una caída similar en el número de visitantes. Pues bien, el retroceso no fue menor, el Archipiélago recibió un 8,3% menos de turistas que en el mismo mes del año anterior. Y la pérdida de visitantes vino acompañada también de un menor gasto, que descendió un 6,8%. El dato resulta especialmente llamativo al compararlo con el comportamiento del resto del país. Mientras otras comunidades lograron mantener o aumentar la llegada de viajeros, Canarias fue el único territorio que cerró abril en negativo. Un batacazo que rompe con la inercia de crecimiento del sector y muestra las primeras consecuencias de una realidad geopolítica compleja.

En cifras absolutas, el derrape se traduce en 110.332 visitantes menos y se lleva a su paso 130 millones de euros de gasto turístico respecto a abril de 2025. Es decir, no es solo una caída en el número de viajeros, también supone menos ingresos para hoteles, restaurantes, comercios y para el conjunto de actividades que viven del pulso turístico. Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) no permite conocer, comunidad por comunidad, de qué países proceden los turistas que se pierden, el dato nacional ofrece una pista clara sobre dónde se concentra el golpe: Alemania.

Recesión en la economía alemana

El mercado alemán, tradicionalmente uno de los grandes emisores de visitantes hacia Canarias –tan solo por detrás del británico– retrocedió, solo en abril, un 9,1% respecto al mismo mes del año anterior, a diferencia de la llegada de turistas de Reino Unido, que se incrementó en un 2,7% y de Francia con una subida del 5,1%. Ese descenso alemán también se observó en el dinero que gastaron durante su estancia. Mientras que el resto de países aumentaron su desembolso en España, en Alemania se observa la mayor caída del 8,7% con 139,48 millones menos. También bajan los Países Nórdicos se aprietan un poco el bolsillo, aunque mucho menos: 26,8 millones menos, un 3,9%.

Mientras España firmó el mejor abril de su historia, las Islas fueron el único territorio que cerró el mes en negativo

Detrás de este descenso se encuentra la recesión de la economía alemana. El motor industrial de Europa y su mayor economía acumula ya seis años de estancamiento. Con una actividad prácticamente sin crecimiento y una ingente inversión en defensa sobre la mesa, Alemania afronta un escenario económico cada vez más exigente. Además se le suma el impacto de la guerra de Trump en Irán y las tensiones geopolíticas, que han vuelto a traer nubarrones sobre Berlín. Alrededor del 6% de sus importaciones de petróleo proceden de países de Oriente, una exposición que añade incertidumbre a un tejido productivo ya tensionado por los costes energéticos. Pues bien, las industrias de alto consumo energético en Alemania representan alrededor del 17% del Valor Añadido Bruto (VAB) industrial y dan empleo a algo menos de un millón de personas.

Cuando el bolsillo aprieta, el viajero mira más el precio. Y ahí Canarias empieza a competir en un terreno cada vez más estrecho. A la pérdida de fuerza de algunos de sus principales mercados emisores se suman otros factores, como la mayor competitividad de destinos cercanos. Marruecos, por ejemplo, ofrece también buen clima, precios más ajustados y una ubicación privilegiada a las puertas de Europa. A ese escenario se añade el encarecimiento del queroseno –el combustible que utilizan los aviones– a causa de las tensiones derivadas del conflicto en Irán. Una factura que tarde o temprano acaba trasladándose al precio de los billetes y condiciona las decisiones de los turista de viajar.

La competencia de destinos más baratos y el encarecimiento de los vuelos por la guerra en Irán presionan al destino

Los datos publicados ayer por el INE muestran, además, que el tropiezo de abril no se produce en un contexto de debilidad general del turismo español, sino todo lo contrario. España sigue batiendo récords de visitantes y de gasto, mientras Canarias acusa una caída que destaca precisamente por producirse en una de las grandes potencias turísticas del país. De esta manera el gasto aumentó un 7,4% en la media nacional y vio un aumento en la llegada de turistas del 5,2%. Eso sí, el batacazo se da en Canarias cuando el turismo registra datos altos. De este modo en el acumulado de los cuatro primeros meses del año las comunidades que más turistas recibieron fueron Canarias (5,7 millones y un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025), Cataluña (5,4 millones y un incremento del 0,8%) y Andalucía (4,2 millones, un 6,3% más). Además, en el primer cuatrimestre del año, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias (con el 23,8% del total), Cataluña (17,7%) y Comunidad de Madrid (16,3%).