Canarias abre la puerta a ayudas de hasta 20.500 euros para reformar viviendas

Reformar una casa en Canarias puede convertirse en una inversión elevada, pero en 2026 continúan activas diferentes líneas de ayudas públicas que permiten reducir de forma notable el coste final de muchas obras. El interés es cada vez mayor, aunque también lo son las dudas: cuánto se puede recibir, qué reformas entran, qué requisitos se exigen y si aún hay convocatorias disponibles.

Las cantidades pueden ser importantes. En función del tipo de actuación y del ahorro energético conseguido, algunas subvenciones alcanzan los 20.500 euros por vivienda. En determinados casos, además, la ayuda puede cubrir hasta el 80% del coste total de la reforma. Los programas con mayor peso en Canarias están vinculados a la eficiencia energética, la mejora de la accesibilidad, la conservación de edificios antiguos y la rehabilitación residencial. Buena parte de estas actuaciones se financia con fondos europeos Next Generation y con programas estatales de vivienda.

Las cuantías varían según la obra realizada y, sobre todo, según la reducción del consumo energético que se consiga tras la intervención. Las ayudas más elevadas están relacionadas con la rehabilitación energética. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla hasta 13.000 euros por vivienda cuando la obra logra una reducción energética de entre el 45% y el 60%.

Nayra Bajo de Vera

Si el ahorro energético supera el 60%, la ayuda puede llegar hasta los 20.500 euros por vivienda. En estos casos, la subvención puede cubrir hasta el 80% de la inversión.

En materia de conservación y accesibilidad, las cuantías también son relevantes. Las actuaciones de seguridad y conservación pueden recibir hasta 8.000 euros. Si en la vivienda reside una persona con discapacidad, la cantidad puede llegar a 14.000 euros. En casos de discapacidad severa o movilidad reducida acreditada, la ayuda puede alcanzar los 17.000 euros.

Además, cuando la unidad familiar tiene ingresos bajos o en la vivienda vive una persona mayor de 65 años, la subvención puede cubrir hasta el 75% del coste.

Qué obras pueden optar a las ayudas

No todas las reformas entran en estas subvenciones. Las ayudas no suelen estar pensadas para cambios meramente estéticos, como pintar una estancia o instalar una cocina de alta gama.

Las actuaciones con más opciones de recibir financiación son aquellas que mejoran la habitabilidad, reducen el consumo energético o facilitan el uso de la vivienda. Entre ellas figuran el cambio de ventanas, el aislamiento térmico, la instalación de placas solares, la aerotermia, la reforma de cubiertas y fachadas, la eliminación de humedades, la instalación de ascensores, las rampas de accesibilidad, la adaptación de baños o la sustitución de instalaciones antiguas.

La clave está en el impacto de la obra: cuanto mayor sea el ahorro energético acreditado, más alta puede ser la ayuda. Uno de los requisitos que más dudas genera es la antigüedad mínima del inmueble. En muchas convocatorias estatales y autonóm icas, los edificios deben haber sido construidos antes de 2007 para acceder a programas vinculados a rehabilitación y eficiencia energética.

En otros programas municipales o autonómicos se exige que la vivienda tenga más de 15 años. El objetivo es priorizar inmuebles antiguos y evitar que las subvenciones terminen financiando promociones nuevas. Por lo general, la vivienda debe ser residencia habitual, legalmente habitable, propiedad del solicitante o contar con autorización expresa, y cumplir con la normativa urbanística. Las viviendas vacacionales quedan fuera de muchas convocatorias.

Colectivos prioritarios

No existe una edad máxima para solicitar estas ayudas, pero sí hay perfiles que tienen prioridad. Las personas mayores de 65 años cuentan con ventajas en Canarias y en el conjunto de España, especialmente cuando las obras buscan mejorar la accesibilidad y permitir que puedan seguir viviendo en su casa. También suelen tener prioridad las personas con discapacidad, las familias vulnerables, los hogares con bajos ingresos, los vecinos de edificios muy antiguos y los residentes en municipios rurales. En algunos supuestos, ser pensionista o acreditar movilidad reducida puede aumentar el porcentaje subvencionable.

Los ingresos familiares son otro factor decisivo. La mayoría de convocatorias utiliza el IPREM como referencia para determinar quién puede acceder a las ayudas y con qué intensidad. Aunque los límites cambian según cada programa, muchas subvenciones priorizan a hogares que no superan entre 3 y 5,5 veces el IPREM anual. Esto hace que las familias con rentas medias o bajas tengan más posibilidades de obtener ayudas más elevadas.

Viviendas protegidas en Puerto del Rosario, en Fuerteventura / LP/DLP

También es habitual que se exija estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, no haber recibido ayudas incompatibles, presentar facturas y certificados, y acreditar la titularidad o autorización sobre la vivienda.

Gran Canaria y Tenerife concentran buena parte de las actuaciones

Por población y por volumen de edificios antiguos, Gran Canaria y Tenerife concentran una parte importante de las subvenciones y actuaciones de rehabilitación. Dentro del programa estatal Casa 47, Gran Canaria lidera el reparto de viviendas destinadas a rehabilitación y alquiler social, con 419 inmuebles, seguida de Tenerife, con 380. A continuación aparecen Fuerteventura y Lanzarote.

Municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Lucía de Tirajana, Granadilla de Abona y Puerto del Rosario figuran entre los que han concentrado más actuaciones de rehabilitación y vivienda pública en los últimos programas. En 2026 también aumenta el peso de las ayudas dirigidas a municipios rurales. El Gobierno canario activó un programa de 5 millones de euros para localidades de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de rehabilitar viviendas rurales.

Estas líneas priorizan casas antiguas, viviendas vacías que puedan recuperarse, inmuebles deteriorados y reformas que ayuden a fijar población. La finalidad es clara: evitar que los pueblos pierdan vecinos por falta de viviendas habitables y facilitar que más personas puedan permanecer en su municipio.

Más de 100 viviendas en ingenio, sin rehabilitar desde hace 30 años / LP/DLP

En Canarias todavía hay programas abiertos o pendientes durante 2026, especialmente los relacionados con fondos europeos y rehabilitación energética. Entre las líneas más destacadas figuran las ayudas para rehabilitación residencial y vivienda social, los programas de eficiencia energética, las subvenciones para proyectos y Libro del Edificio, y las ayudas de accesibilidad y conservación.

Algunas convocatorias permanecen abiertas hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto. Ese último punto es importante, porque determinadas ayudas pueden agotarse con rapidez. En algunas líneas vinculadas a renovables y eficiencia energética se han presentado cientos de solicitudes en apenas 48 horas.

El gran problema: adelantar el dinero

Aunque las subvenciones pueden ser elevadas, muchas familias se encuentran con el mismo obstáculo: normalmente hay que adelantar el dinero de la obra.

La administración suele exigir que el solicitante pague la reforma, justifique después la actuación con la documentación correspondiente y, finalmente, cobre la ayuda. Este sistema deja fuera a propietarios que cumplen los requisitos, pero no tienen capacidad económica para afrontar el desembolso inicial.

A esto se suma la complejidad burocrática y los tiempos de tramitación, dos de las quejas más repetidas por quienes intentan acceder a estas subvenciones.

También conviene tener en cuenta la fiscalidad. Algunas ayudas deben declararse en el IRPF, aunque las vinculadas a fondos europeos Next Generation cuentan con excepciones fiscales concretas.