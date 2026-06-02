Confirmado por el BOC: el 24 de junio será festivo en estas localidades de Canarias y miles de personas no tendrán que ir al trabajo

Una vez que ya ha pasado el Día de Canarias, que este año cayó en sábado y dejó a muchos trabajadores sin posibilidad de disfrutarlo como jornada de descanso, todos los empleados de las islas se preguntan cuándo será el próximo festivo. El calendario laboral, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), es muy claro y confirma que la próxima jornada no laborable está muy cerca. Además, esta vez caerá entre semana, lo que permitirá a muchas más personas de estos municipios disfrutar de un día libre.

El 24 de junio no es un festivo nacional, autonómico ni insular, sino local, por lo que solo los trabajadores de determinados municipios tendrán derecho a disfrutarlo como día libre. Su elección como no laborable responde a motivos históricos, culturales y religiosos vinculados a la festividad de San Juan, una celebración con siglos de tradición en muchas localidades. Los municipios canarios disponen de dos jornadas festivas locales al año y algunos de ellos opta por reservar una de esas fechas para la celebración de este santo que es tan importante en todo el archipiélago, o para conmemorar acontecimientos históricos vinculados a sus localidades, como es el caso de la capital grancanaria.

Las Palmas de Gran Canaria recuerda su nacimiento

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el 24 de junio tiene un significado especial. La fecha recuerda la fundación de la ciudad en 1478, cuando el capitán Juan Rejón estableció el campamento militar conocido como el Real de Las Palmas junto al barranco de Guiniguada. Aquel asentamiento, levantado durante el proceso de conquista de Gran Canaria por la Corona de Castilla, acabaría convirtiéndose en el origen de la actual ciudad. Con el paso de los siglos, la jornada se consolidó como una de las más importantes del calendario local y hoy forma parte de las tradicionales Fiestas Fundacionales.

Gretel Morales Lavandero

Este 2026, la ciudad cumple 548 años y las celebraciones por las Fiestas Fundacionales incluyen actividades culturales, conciertos, exposiciones, actos institucionales y la tradicional regata en la Bahía. Los historiadores destacan que el Real de Las Palmas fue uno de los primeros núcleos urbanos impulsados por los Reyes Católicos en el Atlántico y un modelo para posteriores fundaciones urbanas en América.

San Juan es una tradición extendida por todas las islas

Más allá de la capital grancanaria, el 24 de junio también aparece como festivo en numerosos municipios que tienen a San Juan Bautista como patrón:

Gran Canaria

Arucas

Telde

Valsequillo

Tenerife

Garachico

Guía de Isora

Los Silos

San Juan de la Rambla

Lanzarote

Haría

Tinajo

La Gomera

Valle Gran Rey

Vallehermoso

La Palma

Puntallana

El Hierro

El Pinar de El Hierro

La celebración religiosa se mezcla con tradiciones populares que han sobrevivido durante generaciones. Para muchos canarios el momento más esperado no es el propio día 24, sino el día anterior. La Noche de San Juan, celebrada entre el 23 y el 24 de junio, es una de las citas más multitudinarias del año en Canarias. Miles de personas se reúnen en playas y espacios abiertos para participar en rituales vinculados al fuego y al agua que tienen sus raíces en antiguas celebraciones del solsticio de verano.

Festivos en Canarias durante 2026 / Consejería de Turismo y Empleo

Las tradicionales hogueras simbolizan la renovación y la eliminación de lo negativo acumulado durante el año. Muchas personas mantienen la costumbre de quemar papeles con deseos o preocupaciones, mientras otras optan por saltar las brasas como símbolo de buena suerte. Otra de las tradiciones más populares consiste en bañarse en el mar a medianoche, una práctica a la que se atribuyen propiedades purificadoras y de buena fortuna.

Aunque no sea un festivo para toda Canarias, el 24 de junio se ha convertido en una de las jornadas con mayor carga simbólica del archipiélago. La combinación de historia, tradición religiosa y celebraciones populares hace que esta fecha mantenga una enorme relevancia en numerosos municipios.