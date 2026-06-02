Hacienda lo confirma: las donaciones para la visita del papa León XIV a Canarias pueden desgravar en la Declaración de la Renta

La histórica visita del papa León XIV a Canarias moviliza importantes recursos humanos y económicos. Miles de voluntarios se han organizado para colaborar de forma altruista en el desarrollo del evento, mientras que otras personas han decidido contribuir económicamente para ayudar a sufragar los gastos de la cita. Lo que muchos desconocen es que estas aportaciones tienen una ventaja fiscal, ya que la Agencia Tributaria permite desgravar parte de las donaciones en la declaración de la Renta si se cumplen los requisitos de Hacienda.

Muchos contribuyentes desconocen que las donaciones realizadas a la Iglesia Católica pueden generar una importante rebaja en la declaración de la Renta. La normativa fiscal permite aplicar deducciones tanto en el tramo estatal del IRPF como en el autonómico de Canarias, una combinación que puede traducirse en un ahorro muy significativo para quienes colaboran económicamente con parroquias, diócesis u otras entidades religiosas acogidas al régimen de mecenazgo.

Varias personas en el interior de una oficina de la Agencia Tributaria. / E.D.

La posibilidad de desgravar estas aportaciones está recogida en la Ley 49/2002, conocida como Ley de Mecenazgo, que incluye expresamente a las entidades de la Iglesia Católica entre las beneficiarias de estos incentivos fiscales. Además, Canarias mantiene una deducción autonómica adicional que incrementa todavía más el beneficio para los residentes en el archipiélago.

Cuánto puedes deducirte según la cantidad donada

Las donaciones a la Iglesia Católica no solo tienen un componente solidario o religioso. También pueden convertirse en una herramienta para reducir el importe a pagar en la declaración de la Renta. Este beneficio fiscal afecta a las cantidades entregadas a parroquias, diócesis, órdenes religiosas y otras entidades de la Iglesia que cumplen los requisitos establecidos por la normativa tributaria. Por tanto, todo lo que des a esta visita del Papa entra dentro del marco fiscal de esta deducción.

Para poder aplicarlo, la donación debe estar correctamente identificada y certificada, ya que las aportaciones anónimas realizadas en efectivo no generan derecho a deducción. Hacienda distingue entre la deducción estatal, aplicable a todos los contribuyentes españoles, y la autonómica de Canarias, que permite aumentar todavía más el ahorro fiscal:

Donaciones de hasta 150 euros:

Deducción estatal: 80%

80% Deducción autonómica de Canarias: 20%

20% Ahorro total: hasta el 100% de la cantidad aportada

Una donación de 100 euros puede generar una deducción total de 100 euros entre ambos tramos del IRPF.

Donaciones entre 150 y 250 euros

Sobre los primeros 150 euros:

80% de deducción estatal.

20% de deducción autonómica.

Sobre los 100 euros restantes:

80% de deducción estatal.

15% de deducción autonómica.

Una aportación de 250 euros puede generar una deducción total de hasta 245 euros.

Donaciones superiores a 250 euros

Primeros 250 euros:

80% de deducción estatal.

Deducción autonómica del 20% sobre los primeros 150 euros y del 15% sobre los siguientes 100 euros.

Cantidades que superen los 250 euros:

40% de deducción estatal.

15% de deducción autonómica.

Una donación de 500 euros permitiría deducirse 200 euros por los primeros 250 euros aportados, más 45 euros de la deducción autonómica y otros 125 euros por los 250 euros restantes, lo que supone un ahorro fiscal de 370 euros.

Carteles de la visita del Papa lucen en varias farolas de Madrid desde hace días, esta en concreto en la Plaza de Cibeles, donde el próximo domingo León XIV oficiará la Misa del Corpus Christi. / EL PERIÓDICO

Además, la normativa premia la fidelidad de los donantes. Si durante los dos ejercicios anteriores se realizaron aportaciones a la misma entidad por una cuantía igual o superior a la de cada año precedente, la deducción estatal sobre el importe que exceda de 250 euros aumenta del 40% al 45%. En Canarias, la deducción autonómica sobre el exceso de 150 euros puede incrementarse del 15% al 17,5%.

Sin embargo, la Agencia Tributaria fija determinados topes. En el ámbito estatal, la base de la deducción no puede superar el 10% de la base liquidable del contribuyente. Por su parte, la deducción autonómica canaria también tiene como límite el 10% de la cuota íntegra autonómica.

Cómo desgravar las donaciones para la visita del Papa León XIV

Las aportaciones económicas destinadas a financiar la visita del papa León XIV podrán beneficiarse de importantes ventajas fiscales. El Gobierno ha otorgado a este acontecimiento la consideración de "Acontecimiento de Excepcional Interés Público" (AEIP), una figura que permite aplicar los incentivos previstos en la Ley de Mecenazgo. De este modo, los donativos realizados para apoyar la organización del evento podrán incluirse en la declaración de la Renta con las mismas deducciones que las aportaciones efectuadas a entidades de la Iglesia Católica.

Lucía Feijoo Viera

En el caso de los contribuyentes canarios, las ventajas son aún mayores, ya que a la deducción estatal se suma la autonómica. Así, es posible desgravar el 80% de los primeros 250 euros donados, además de aplicar una deducción adicional del 20% sobre los primeros 150 euros y del 15% sobre el resto. Para beneficiarse de estas ventajas fiscales, la donación debe realizarse a través de canales oficiales y con identificación completa del donante.

El requisito imprescindible para aplicar la deducción

Para beneficiarse de estas ventajas fiscales no basta con entregar dinero. Hacienda exige que la entidad religiosa emita un certificado en el que consten los datos del donante, el importe aportado y la fecha de la operación.

Por este motivo, las cantidades depositadas de forma anónima en cepillos o colectas no pueden incluirse en la declaración. La Iglesia debe comunicar la donación mediante los mecanismos establecidos por la Agencia Tributaria para que el beneficio aparezca reflejado en los datos fiscales del contribuyente.

Las deducciones por donativos a la Iglesia Católica se encuentran entre las menos conocidas por los contribuyentes, pese a que permiten recuperar una parte muy importante de las cantidades aportadas. En el caso de Canarias, la combinación de los incentivos estatales y autonómicos convierte estas donaciones en una de las fórmulas con mayor retorno fiscal dentro de las deducciones previstas en el IRPF.