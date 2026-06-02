El Gobierno cambia las normas: ya no es necesario ahorrar el el 20% de la entrada de una hipoteca gracias a los avales ICO

Comprar una primera vivienda es cada vez más complicado, especialmente para los jóvenes. El encarecimiento del mercado inmobiliario y las dificultades para ahorrar la entrada han llevado a miles de personas a optar por el alquiler, en muchos casos compartiendo piso para reducir gastos. Sin embargo, existen ayudas públicas destinadas a facilitar el acceso a la propiedad. Entre ellas destacan los Avales ICO, una de las opciones menos conocidas para quienes desean comprar su primera casa y cuentan con ingresos suficientes, pero no disponen de los ahorros necesarios para pagar la entrada.

El mayor obstáculo para acceder a una hipoteca es reunir el ahorro necesario para pagar la entrada inicial que exigen los bancos. Muchos compradores no tienen los ingresos suficientes para iniciar este trámite, por lo que el Gobierno ofrece la línea de avales gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), una medida que continúa vigente y que permite a determinados compradores financiar prácticamente el precio completo de su primera vivienda.

Así puedes conseguir un aval ICO / LP

A diferencia de lo que muchas personas creen, no se trata de una ayuda directa ni de un préstamo concedido por el Estado. El mecanismo funciona mediante una garantía pública que reduce el riesgo asumido por las entidades financieras y facilita la concesión de hipotecas con un porcentaje de financiación superior al habitual.

Qué son los avales ICO

La línea de avales cuenta con una dotación de 2.500 millones de euros y está destinada a jóvenes de hasta 35 años y a familias con menores a cargo que quieran adquirir su primera vivienda habitual.

En condiciones normales, las entidades bancarias suelen financiar alrededor del 80% del valor de compra o tasación de un inmueble. Esto obliga al comprador a disponer previamente de ahorros equivalentes al 20% restante.

Con el aval ICO, el Estado garantiza ante el banco ese porcentaje que debe aportar el comprador, permitiendo que la financiación pueda alcanzar hasta el 100% del valor de la vivienda.

Sin embargo, eso no significa que la compra pueda realizarse sin ningún ahorro. Los compradores siguen necesitando disponer de dinero para afrontar gastos asociados a la operación, como impuestos, notaría, registro o tasación, que suelen ser un 10% adicional del precio de la vivienda.

Quién puede solicitar esta ayuda

El programa está dirigido a dos grandes grupos de población:

Jóvenes que tengan 35 años o menos en el momento de formalizar la hipoteca.

Familias con menores a cargo, independientemente de la edad de los solicitantes.

En ambos casos, la vivienda adquirida debe convertirse en residencia habitual y permanente. Además, los beneficiarios deben haber residido legalmente en España de forma continuada durante los dos años anteriores a la solicitud.

Requisitos económicos para pedir un aval ICO

Para acceder al aval existen límites de ingresos y patrimonio. Los ingresos brutos anuales no pueden superar los 37.800 euros por solicitante. Cuando la vivienda es adquirida por dos personas, el límite conjunto asciende a 75.600 euros.

Las familias con hijos cuentan con márgenes más amplios, ya que el límite aumenta por cada menor a cargo. En el caso de las familias monoparentales, los topes pueden incrementarse todavía más. Otro requisito importante es que el patrimonio neto de cada solicitante no supere los 100.000 euros.

La cuantía del aval depende de las características de la vivienda:

Hasta el 20% del importe del préstamo hipotecario con carácter general.

del importe del préstamo hipotecario con carácter general. Hasta el 25% si la vivienda dispone de una calificación energética D o superior.

Esta diferencia busca incentivar la compra de inmuebles más eficientes desde el punto de vista energético.

Obligaciones para el comprador

La vivienda adquirida debe destinarse a residencia habitual durante un periodo mínimo de diez años. Durante ese tiempo no podrá alquilarse, salvo circunstancias excepcionales justificadas, como traslados laborales, matrimonios, divorcios o situaciones familiares que obliguen a cambiar de domicilio.

Además, el aval no elimina la responsabilidad del comprador sobre la deuda hipotecaria. Si se produce un impago, el banco puede ejecutar la garantía pública. Sin embargo, el Estado reclamará posteriormente al titular de la hipoteca las cantidades abonadas, por lo que el beneficiario sigue siendo responsable del 100% del préstamo.

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La solicitud no se presenta ante el ICO, sino directamente en las entidades financieras adheridas al programa, que son las encargadas de estudiar la operación y conceder la financiación.

Los precios máximos de las viviendas

La ayuda no puede utilizarse para adquirir cualquier inmueble. El Gobierno estableció límites de precio diferentes según la comunidad autónoma:

325.000 € : Comunidad de Madrid.

: Comunidad de Madrid. 300.000 € : Cataluña, País Vasco y Navarra.

: Cataluña, País Vasco y Navarra. 275.000 € : Aragón e Islas Baleares.

: Aragón e Islas Baleares. 250.000 € : Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Región de Murcia, Ceuta y Melilla.

: Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. 225.000 € : Andalucía.

: Andalucía. 200.000 €: Extremadura.

Límites que establecen las CC. AA. para pedir un aval ICO / La Provincia / ICO

El objetivo del programa es facilitar el acceso a personas solventes que pueden asumir una cuota hipotecaria mensual, pero que no han logrado ahorrar lo necesario para pagar la entrada.

El Gobierno calcula que esta medida puede beneficiar a más de 50.000 compradores y contribuir a aliviar la presión existente en el mercado del alquiler, especialmente en zonas donde arrendar una vivienda resulta tan costoso como adquirirla.