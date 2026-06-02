El reto de hacer un mojo de aguacate que siguiera sabiendo a Canarias

Jonay Hernández y Joana Pérez llevan años recorriendo Canarias a través de la comida. Desde el proyecto Guachinches Modernos han convertido los fogones, los guachinches y los productos de la tierra en contenido para redes sociales. Pero ahora han dado un paso más: pasar de recomendar sabores a crear el suyo propio. El resultado es un mojo de aguacate desarrollado junto a la empresa canaria Guachinerfe, una propuesta que busca unir tradición e innovación sin perder el acento local.

La idea no nació de un día para otro. Detrás del producto hay más de cuatro meses de pruebas, conversaciones y ajustes hasta dar con una receta que convenciera a todas las partes. Para Jonay y Joana, sin embargo, el mayor reto no estuvo solo en la fórmula, sino en encontrar una empresa que confiara en ellos. "Que una empresa canaria apueste por ti es muy complicado", explican. Guachinerfe puso la maquinaria, la materia prima, los empleados y la capacidad de producción; ellos aportaron su imagen, su comunidad y el conocimiento adquirido tras años hablando de gastronomía canaria.

La elección del mojo tampoco fue casual. Podían haber apostado por una salsa de moda o por un producto más ajeno a la identidad isleña, pero quisieron partir de algo reconocible. "El mojo canario es algo que nos identifica", defienden. El aguacate apareció como una forma de aportar diferencia, textura y cremosidad a una receta tradicional sin convertirla en otra cosa. Esa era, precisamente, la línea roja, que no supiera a guacamole ni a otro sabor que no fuera mojo.

10.000 botes en una semana

Y ese ha sido, según cuentan, el comentario que más se repite entre quienes lo han probado. Muchos consumidores se acercan con dudas al ver el aguacate como ingrediente protagonista, pero la sorpresa llega al probarlo. El producto conserva notas reconocibles del mojo tradicional, como el cilantro, el ajo o el comino, y suma la cremosidad propia del aguacate.

Jonay y Joana en la fábrica donde crean su mojo de aguacate. / LP / DLP

La acogida ha superado sus expectativas. La primera remesa fue de 10.000 botes y la demanda obligó a acelerar nuevas producciones. En apenas unos días, el producto empezó a agotarse en varios puntos de venta y despertó también el interés de supermercados y establecimientos de hostelería. Para sus creadores, más allá de las cifras, lo importante es que la gente no solo lo compre por curiosidad, sino que repita.

El lanzamiento refleja también un cambio en la relación entre empresas locales y creadores de contenido. Guachinches Modernos ha demostrado que una comunidad digital puede convertirse en un escaparate real para productos de la tierra. Y que, cuando hay confianza entre una marca canaria y quienes llevan años contando su gastronomía, pueden surgir propuestas capaces de llevar la tradición a nuevos públicos sin desdibujar su sabor.