Esto es todo lo que tienes que saber si eres autónomos y estás de baja: ayudas de hasta 700 euros

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la convocatoria del programa de Incapacidad Temporal dirigida a las personas autónomas del Archipiélago que se encuentren en situación de incapacidad temporal, con el objetivo de aliviar la carga económica que supone mantener el pago de sus cuotas a la Seguridad Social durante una baja médica. La convocatoria, que tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 2026, permitirá compensar las cuotas abonadas durante los dos primeros meses de incapacidad temporal, o la parte proporcional si la baja dura menos tiempo, con un máximo de 700 euros.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, presentó la iniciativa y explicó que "la medida está pensada para evitar que enfermar o sufrir un accidente suponga un perjuicio económico añadido para quienes desarrollan su actividad por cuenta propia en Canarias". Con esta nueva convocatoria, que se une otras medidas incluidas en el Plan Respaldo Autónomos, el Ejecutivo da otro paso para "proteger a quienes sostienen la economía canaria día a día". "Sabemos que una baja por enfermedad puede suponer un golpe económico difícil de asumir para un autónomo; por eso no solo compensamos las cuotas, sino que lo hacemos en el marco de un plan amplio que mejora la conciliación, el acceso a la financiación y la contratación estable. Canarias protege a sus emprendedores y les dará herramientas para seguir creando empleo en todas las islas", añadió Domínguez.

Orden de llegada

La ayuda se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de llegada de las solicitudes, siempre que estas cumplan los requisitos establecidos. Entre las condiciones de acceso figuran tener domicilio fiscal en Canarias, desarrollar la actividad en las islas y estar al corriente con Hacienda, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria Canaria. Podrán acogerse a esta línea de apoyo las personas trabajadoras autónomas dadas de alta en Canarias, sin asalariados; mutualistas y, en determinados supuestos, miembros de sociedades o comunidades de bienes que ejerzan su actividad por cuenta propia en el Archipiélago.

La solicitud deberá presentarse de forma íntegramente electrónica en la página web: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/10901 y dentro del plazo que fije cada convocatoria. Una vez comprobada la situación subvencionable, el abono se realizará en un único pago, sin necesidad de justificación económica posterior, más allá de la documentación presentada con la solicitud.

Además de esta nueva línea de apoyo, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha otras medidas incluidas en el Plan Respaldo Autónomos, un paquete integral orientado a reforzar la conciliación, la contratación y la financiación del trabajo por cuenta propia. Entre ellas, destaca el Programa Concilia, cuya convocatoria sigue abierta y registrando más de 10 solicitudes diarias, y que contempla ayudas para cubrir hasta el 75% de los gastos de guardería, escuelas infantiles, actividades extraescolares y otros cuidados familiares, con un máximo de 3.000 euros. El programa +Uno52, para incentivar la primera contratación indefinida de personas mayores de 52 años; una bonificación de 2 puntos del tipo de interés durante tres años para amortizar préstamos y 2.5 para préstamos para menores de 45 años; la cuota cero para los nuevos emprendedores, que ya va por la tercera convocatoria y ha registrado hasta la fecha más de 3.900 solicitudes; y la exención del pago del IGIC para aquellos trabajadores autónomos que no superen los 50.000 euros.