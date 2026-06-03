Canarias no encuentra tregua en el alquiler pese al frenazo de precios

El mercado del alquiler en España empieza a mostrar señales de moderación, aunque esa palabra suene todavía lejana para muchas familias. Mayo cerró con una subida interanual del 4%, el menor incremento desde 2022, pero el precio medio nacional alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado, su nivel más alto en la serie de Idealista.

La subida ya no avanza al ritmo explosivo de otros meses, pero el problema sigue siendo el mismo: los precios parten de una base demasiado alta. En la práctica, encontrar una vivienda asequible continúa siendo una carrera complicada, especialmente en grandes ciudades, zonas turísticas y territorios donde la oferta residencial no alcanza para cubrir la demanda.

En Canarias, el alivio apenas se nota. El Archipiélago registró en mayo un precio medio de 15,7 euros/m², con una subida anual del 5,5%. La cifra iguala su máximo histórico y coloca a las Islas por encima de la media nacional. Solo comunidades como Madrid, Baleares y Cataluña presentan precios medios superiores.

Índice de precios de alquiler y evolución interanual / Idealista

El dato resulta todavía más significativo si se mira con perspectiva. En mayo de 2021, alquilar en Canarias costaba de media 9,8 euros/m². Cinco años después, el precio se sitúa en 15,7 euros/m², lo que supone una subida aproximada del 60%.

Canarias continúa bajo presión

La tensión se reparte por las dos provincias canarias. Las Palmas alcanzó los 15,9 euros/m², con una subida anual del 6,1%, mientras que Santa Cruz de Tenerife se situó en 15,5 euros/m², un 5% más que hace un año.

En las capitales, el comportamiento es algo más desigual. Las Palmas de Gran Canaria llegó a los 14,5 euros/m², con un incremento anual del 6,3%, mientras Santa Cruz de Tenerife se situó en 13,1 euros/m², un 3,9% más. La capital grancanaria, por tanto, mantiene una presión más elevada en el mercado residencial.

La falta de oferta de alquiler residencial convive con otro fenómeno clave en Canarias: la vivienda vacacional. Según los datos del ISTAC recogidos en abril de 2026, las viviendas vacacionales anunciadas en plataformas digitales bajaron hasta las 42.367 unidades, frente a las 43.381 de marzo, con 173.770 plazas disponibles. Aun así, el volumen sigue siendo relevante en un territorio donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales.

Portal de un edficio dedicado al alquiler vacacional en el Archipiélago. / ANDRÉS CRUZ

La propia Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas recoge que, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, las viviendas vacacionales oficialmente registradas pasaron de 38.603 a 48.541 en Canarias, un aumento del 25,7%.

Barcelona baja, Madrid sigue arriba

El comportamiento nacional deja un mapa cada vez más desigual. Mientras Barcelona registró una caída anual del 6,1% y la provincia de Barcelona bajó un 8,8%, Madrid continuó al alza. La capital española alcanzó los 23,4 euros/m², con un aumento anual del 7,8%, y se mantiene como la ciudad más cara para alquilar entre las grandes capitales.

La diferencia entre territorios muestra que la moderación no llega igual a todas partes. En algunos mercados el precio empieza a corregirse, mientras en otros la escasez de vivienda disponible sigue empujando las rentas.

La Provincia

El alquiler sube menos, pero sigue lejos de muchos bolsillos

El frenazo del 4% en España puede parecer una buena noticia, pero no significa que alquilar sea más barato. Significa, simplemente, que los precios suben con menos fuerza. Para los inquilinos, el problema continúa siendo el nivel alcanzado tras años de encarecimiento.

En Canarias, esa realidad se nota especialmente. El alquiler se mantiene en máximos históricos, los salarios no avanzan al mismo ritmo y la competencia por cada vivienda disponible sigue siendo alta. El resultado es un mercado donde muchas personas ya no buscan dónde quieren vivir, sino dónde todavía pueden pagar.

Porque el alquiler ya no sube tan rápido como antes. Pero en Canarias sigue estando demasiado alto.