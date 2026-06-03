Confirmado por el Instituto Canario de la Vivienda: las obras de la ayuda de 15.000 euros del Gobierno deben estar terminadas antes del 30 de junio para conservar la subvención

Los propietarios que quieran solicitar la ayuda de hasta 21.400 euros para reformar su vivienda deben darse prisa, ya que quedan pocas semanas para presentar la solicitud. Esta subvención, impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los inmuebles, por lo que puede ser especialmente útil para quienes necesitan sustituir instalaciones, sistemas o elementos obsoletos de su vivienda.

La financiación de estas ayudas procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que canaliza los fondos europeos NextGenerationEU hacia las comunidades autónomas. En Canarias, la gestión corre a cargo del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). Los interesados podrán presentar la documentación hasta el 31 de diciembre a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Sin embargo, si la solicitaste en 2023, las obras tienen que acabar antes del 30 de junio de 2026.

Un trabajador coloca una ventana en un edificio en obras de la capital grancanaria. / Arturo Jiménez

Con esta subvención, el Gobierno quiere ayudar a mejorar el aislamiento de una vivienda, cambiar las ventanas o instalar sistemas más eficientes de climatización.

La ayuda se reparte en diferentes tramos

El Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas ha permitido a miles de propietarios acceder a subvenciones de hasta 15.000 euros para reducir el consumo energético de sus inmuebles.

La cuantía de las ayudas se reparte en varios tramos según las actuaciones realizadas:

20% de deducción: con una base máxima de 5.000 euros anuales, si se reduce al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración.

con una base máxima de 5.000 euros anuales, si se reduce al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. 40% de deducción: con una base máxima de 7.500 euros, si se consigue una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable o se alcanza una calificación energética A o B.

con una base máxima de 7.500 euros, si se consigue una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable o se alcanza una calificación energética A o B. 60% de deducción para rehabilitaciones integrales de edificios residenciales: con una base acumulada máxima de 15.000 euros y plazo ampliado hasta finales de 2027.

Además, en Canarias hay una deducción autonómica del 12% por determinadas obras de rehabilitación energética en la vivienda habitual, con un límite de 7.000 euros al año. Además, en situaciones de vulnerabilidad económica acreditada, la cobertura puede llegar incluso al 100% del coste de la actuación.

Tramos de las ayudas del Plan de Rehabilitación Energética en Canarias / La Provincia / ICAVI

Estas subvenciones no están destinadas a reformas convencionales o estéticas, ya que su objetivo es impulsar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios y viviendas.

La medida forma parte de la estrategia nacional para reducir el consumo energético, disminuir las emisiones contaminantes y modernizar el parque residencial español, uno de los más envejecidos de Europa.

Qué obras pueden recibir la subvención

No cualquier reforma da derecho a la ayuda. Para acceder a ella es necesario demostrar mediante certificados energéticos que la actuación consigue una mejora real del comportamiento energético de la vivienda.

Ayuda estatal del Plan de Rehabilitación Energética / Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

Las intervenciones más habituales incluyen la sustitución de ventanas por modelos de alta eficiencia, la instalación de aislamiento térmico en fachadas y cubiertas, la incorporación de sistemas de aerotermia, bombas de calor o placas solares, así como otras actuaciones destinadas a reducir la demanda energética.

La normativa exige acreditar alguno de estos objetivos:

Reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable.

Disminuir un mínimo del 7% la demanda de calefacción y refrigeración.

Para ello es obligatorio contar con un certificado energético previo a la obra y otro posterior que demuestre el ahorro conseguido.

Qué ocurre ahora con estas ayudas

Los fondos europeos NextGenerationEU establecieron como fecha límite el 30 de junio de 2026 para ejecutar y justificar las actuaciones financiadas con estas partidas. Por este motivo, muchas convocatorias autonómicas ya han cerrado o están agotando sus últimos expedientes.

Sin embargo, el apoyo público a la rehabilitación energética no desaparece. El Gobierno mantiene vigentes deducciones fiscales por obras que mejoren la eficiencia energética hasta el 31 de diciembre de 2026 y prepara el despliegue del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que tomará el relevo de los fondos europeos para seguir impulsando la rehabilitación y modernización del parque residencial.

Para los propietarios que estén valorando hacer una reforma energética, estos incentivos continúan siendo una oportunidad para reducir la factura energética, revalorizar la vivienda y acceder a importantes ayudas económicas que pueden cubrir una parte muy significativa de la inversión.