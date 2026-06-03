Se dispara el poder adquisitivo del 3,5% de los canarios más ricos mientras languidece el de más de un millón de trabajadores

La desigualdad se dispara en el conjunto de la sociedad. Cada año hay más recursos en manos de una minoría mientras la mayoría menos favorecida gana integrantes a marchas forzadas. Un reciente estudio de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y Oxfam Intermón concluye que el aumento salarial (real) de los directores generales de las mayores empresas del mundo fue del 11% durante el pasado año, mientras que el obtenido por la clase trabajadora apenas se revalorizó un 0,5%.

La estructura del mercado laboral canario sitúa a solo el 3,5% de los asalariados en el nivel directivo, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de este año. Traducido a valores absolutos, 37.200 canarios están en ese escalón, mientras que los ocupados restantes (1.023.400) ejecutan las decisiones de los anteriores. Unos pocos escogidos del primero de dichos grupos disfrutarían del incremento de poder adquisitivo descrito por Oxfam y la CSI, y el resto a duras penas habría logrado conservarlo. Si un empleado medio de España tendría que trabajar casi un siglo (98 años) para ganar lo que un alto directivo de una cotizada del Ibex ingresa en un solo año, el asalariado tipo del Archipiélago tendría que hacer lo propio durante más tiempo todavía: durante más de un siglo (126 años). No en vano, los ingresos medios anuales en España rozan los 32.500 euros brutos, pero en las Islas se quedan en poco más de 23.000.

En un año sin convulsión

Eso en un año que, como fue el caso de 2025, no estuvo afectado por grandes convulsiones. No fue ajeno a la permanente agitación en la que vive el planeta desde que el Gobierno de Israel decidió arrasar Palestina y sus pobladores, posteriormente más que aliñada con exabruptos made in Casa Blanca, pero estuvo libre de las tensiones inflacionarias que ha introducido la extensión del belicismo hasta Irán.

La evidencia es de tamaño mucho mayor si se ensancha el campo de visión para observar la evolución desde el año 2019. En ese caso, el mencionado trabajo cuantifica en un 12% la caída de "los salarios reales de las personas trabajadoras". El salario real es la capacidad que otorga el dinero recibido para la adquisición de bienes y la obtención de servicios. El incremento de la pérdida real de poder adquisitivo viene determinado porque en este segmento temporal más amplio se engloba el anterior periodo inflacionario que se declaró a partir de la segunda mitad de 2021.

108 días sin paga

Esta caída "equivale a haber trabajado 108 días sin paga entre 2019 y 2025 (31 días gratis solo el año pasado)", detalla el documento. En ese mismo periodo, "la remuneración de los directores generales ha pasado de una media [mundial] de 5,5 millones de dólares en 2019 a 8.,4 millones en 2025, un aumento del 54% en términos reales", continúan Oxfam Intermón y la CSI. No quiere eso decir que haya ningún directivo canario en este grupo de elegidos, pero sí señala la tendencia a acentuar la brecha.

Un problema que gana tamaño atendiendo al informe de Fotocasa conocido esta semana y que revela que los canarios que pagan el alquiler de una vivienda tienen que dedicar el 56% de su salario bruto a ello. Ese esfuerzo es seis puntos superior a la media estatal. Los salarios pierden vigor como vector para la solución de las necesidades básicas mientras el problema habitacional continúa extendiéndose y su resolución parece más lejana a cada paso.

Brecha de género

Otro de los aspectos que analiza el trabajo es el de la brecha de género, que en el caso de las grandes empresas analizadas de todo el mundo alcanza el 16%. "En la práctica, esto implica que las mujeres trabajadoras dejan de cobrar desde el 4 de noviembre de cada año".

En el caso general del mercado laboral canario, la diferencia salarial entre hombres y mujeres fue del 5% en 2023, último año en el que se ha analizado. El dato se incluye en un estudio presentado recientemente por el Gabinete Técnico de CCOO-Canarias, que incide en la moderación de esta cifra en comparación con la existente en el resto de comunidades autónomas. No por ello obvia que existe "un ligero incremento respecto a la anualidad anterior", en la que la separación "fue del 4,5%".

Bajos salarios

La razón del escaso tamaño que tiene esa grieta en el Archipiélago no es única, pero no se oculta que en buena parte se explica por presentar las Islas uno de los salarios medios más bajos de España. En 2024, la media salarial en las Islas se situó en los 25.120 euros, según el INE. Solo está por delante del que perciben los extremeños, mientras que es un 40% menor al de los vascos, los que más cobran de toda España.

La razón para esa aparición en el furgón de cola es la excesiva terciarización de la economía canaria. Más del 30% del empleo se nuclea en torno a la actividad turística, que demanda mucha mano de obra, lo que es positivo porque genera puestos de trabajo, pero de escaso valor añadido, lo que deja a una gran parte de la población con ingresos muy cortos. Que el sueldo recibido sea pequeño deja un menor margen a las diferencias; en este caso entre hombres y mujeres.

Marco habitual

El propio estudio detalla una estructura salarial en el Archipiélago que coloca a un 10% de los asalariados cobrando una media de 52.515,27 euros anuales. Para conseguir esos mismos ingresos el 10% de los trabajadores que menos dinero lleva a casa tienen que trabajar durante 4,4 años. Si la muestra se extiende a la cuarta parte de los trabajadores que menor remuneración recibe, el periodo se acorta hasta los tres años.