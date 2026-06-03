Murtra (Telefónica) reclama una simplificación de la regulación europea

La clave es generar autonomía y para ello es imprescindible simplificar la regulación. Es la fórmula de Marc Murtra, presidente de Telefónica, ante los retos tecnológicos que afronta la Unión Europea en plena revolución de la Inteligencia Artificial (IA). El directivo catalán, presente en la tercera y última jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, ha querido alertar de un problema existente con la simplificación de las normativas: "Cuando uno lo regula absolutamente todo genera unos costes que después tenemos que absorber entre todos".

Murtra ha querido insistir en esta idea. "Si queremos simplificar la regulación hay que saber que hay costes, y la vida es decidir entre una cosa y otra; la vida es decidir entre una cosa y otra", ha apuntado. "Para tener más retorno de nuestra inversión tenemos que poder equivocarnos y uno de los grandes miedos que tenemos es el miedo al fracaso", ha manifestado en el Palau de Congressos de Catalunya.

En la misma línea ha recordado que existe un "consenso amplísimo" en la necesidad de que la UE vuelva a competir con Estados Unidos y China: "Todos los caminos llevan a Roma, pero necesitamos que los incentivos sean los adecuados y eso nos obliga a transformar y equivocarnos", ha dicho. "Como sociedad tenemos que entender que simplificar la regulación significa asumir riesgos y a veces mandamos mensajes contradictorios, porque queremos simplificar sin asumir las consecuencias de esa simplificación".

El presidente de la principal 'teleco' española ha recordado que el contexto tecnológico pasa por una revolución simultánea en la IA, en computación cuántica y en drones. Y para afrontarla con garantías, es necesario que las empresas europeas ganen tamaño: "Estamos en una época de escala, si queremos desarrollar tecnología en Europa tenemos que ganar escala". "Hace diez años, las cinco tecnológicas más importantes de Estados Unidos tenían ocho veces el valor de todas las empresas tecnológicas europeas, ahora su valor es 68 veces el de las empresas europeas", ha apuntado de forma muy gráfica.

En unas jornadas tituladas 'La autonomía estratégica de Europa: ¿mito o realidad?', Murtra ha apuntado que "la soberanía plena no existe", pero la autonomía estratégica sí es posible de alcanzar. "Estados Unidos también depende de los chips de Taiwán o de las máquinas para chips neerlandesas", ha recordado. Su análisis, no obstante, ha sido claro, recordando que la UE no ha alcanzado la soberanía energética o de chips que necesitaría para ser autónoma en el campo de la IA.

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Murtra, que ha participado en una mesa redonda junto a Cristian Canton, 'chief scientist' de Helsing, ha querido dejar dos notas optimistas. En primer lugar, ha asegurado que en los últimos meses se vislumbra un cambio "copernicano" en la Unión Europea a la hora de afrontar la cuestión de la desregulación para aumentar la autonomía estratégica. Y en segundo lugar ha asegurado que Europa "tiene el PIB, el talento, los ingenieros, las compañías y las instituciones". "Lo tenemos todo", ha asegurado.