El TSJC obliga a Correos a indemnizar con 3.500 euros a un trabajador y adaptar su horario para el cuidado de sus hijos

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un nuevo paso hacia la conciliación laboral y familiar al reconocer el derecho de un trabajador de Correos a adaptar su jornada para poder cuidar de sus hijos. Además, la empresa deberá abonarle una indemnización de 3.500 euros por daños morales. Con esta resolución, el Alto Tribunal canario vuelve a reforzar la protección de un derecho que afecta a miles de trabajadores en su día a día.

La resolución STSJ ICAN 434/2026 revoca el fallo previo del Juzgado de lo Social número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que había rechazado la petición del empleado. Ahora, el alto tribunal canario concluye que las circunstancias familiares acreditadas justifican plenamente la adaptación de jornada solicitada.

El trabajador prestaba servicios en Correos con un horario de 14:30 a 22:00 horas. Ante las dificultades para atender a sus hijos durante las tardes, pidió pasar a un turno fijo de mañana, de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.

Oficina de correos / ANDRES CRUZ

Sin embargo, la empresa rechazó la solicitud alegando necesidades organizativas relacionadas con el aumento de la paquetería y el modelo de reparto en 24 horas. Esa negativa desembocó en una batalla judicial que finalmente ha terminado dando la razón al empleado.

El TSJ considera que el derecho a conciliar no se agota con una única solicitud

Uno de los aspectos más importantes del caso es que el trabajador ya había presentado anteriormente una petición similar que había sido desestimada por los tribunales. Sin embargo, el TSJC recuerda que el derecho de adaptación de jornada recogido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores no desaparece por haber sido ejercido una vez.

Placa de la sede del TSJC / El Día

La resolución subraya que "una petición de adaptación de jornada no agota el derecho" y añade que este puede volver a ejercerse cuando existan nuevas circunstancias familiares que justifiquen la solicitud.

Los magistrados han visto ese cambio de circunstancias. Por un lado, destacan que la madre de los menores trabaja como autónoma y desarrolla su actividad profesional durante buena parte de la tarde, lo que dificulta que pueda asumir en exclusiva el cuidado de los hijos.

Repartidor de Correos / LP/DLP

Por otro, dan importancia a la situación de la hija adolescente del trabajador, que se encontraba bajo seguimiento de la Unidad de Salud Mental y recibía tratamiento específico.

La sentencia pone el foco en la protección de los menores y considera acreditado que el hijo más pequeño necesitaba supervisión y acompañamiento tras finalizar la jornada escolar. Además, el juez destaca la vulnerabilidad de la hija adolescente. El afirma que "el apoyo de su padre cobra especial relevancia" y considera necesario evitar que la menor permanezca sola durante largos periodos de tiempo.

Turno fijo de mañana e indemnización económica

El TSJC reconoce el derecho del trabajador a desempeñar su actividad en turno fijo de mañana, de lunes a viernes entre las 7:00 y las 14:30 horas. La resolución va un paso más allá. Los magistrados consideran que la negativa empresarial provocó perjuicios al empleado y aprecian la existencia de un daño moral derivado de la vulneración de sus derechos de conciliación.

Por este motivo, condenan a Correos a abonarle una indemnización de 3.500 euros.

El TSJ sostiene que la actuación empresarial tuvo repercusiones vinculadas a la protección de la infancia, la adolescencia y la igualdad, y recuerda que la compensación económica también persigue un efecto preventivo para evitar futuras vulneraciones similares.