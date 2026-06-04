Baleària suelta amarras y navega por el mar de Canarias

La naviera Baleària levó este jueves en el puerto tinerfeño de forma oficial el ancla de su implantación en las Islas como nueva compañía de transporte insular de pasajeros y mercancías. El bautismo, con botella de cava y sonido de sirenas incluido, del catamarán Mercedes Pinto -que supuso una inversión de 128 millones de euros- permite que desde el 5 de junio opere la ruta diaria Morro Jable - Las Palmas de Gran Canaria – Santa Cruz de Tenerife.

La naviera Baleària Canarias bautiza el nuevo fast ferry Mercedes Pinto / Arturo Jiménez

"Llegamos con humildad, llegamos con respeto, pero somos canarios", aseguró el máximo responsable de la naviera, Adolfo Utor. La ruta ofrecerá las siguientes frecuencias: seis salidas diarias entre Gran Canaria y Tenerife, tres entre Morro Jable y Gran Canaria y dos entre Morro Jable y Tenerife, sin transbordo y en poco más de 4 horas. A partir del 8 de junio, habrá nuevas conexiones interinsulares.

En la ruta de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife de Lanzarote, se incorpora el ferry Sicilia, que aporta mayor capacidad y garantiza un servicio diario de ida y vuelta. Y entre Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, regresa a esta ruta el ferry Volcán de Tamadaba, con una conexión diaria de ida y vuelta.

El presidente del grupo Baleària, Adolfo Utor y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, flanquean en el cenro de la imagen a la astrofísica tinerfeña Antonia Varela, madrina del buque. / Arturo Jiménez

Nueva etapa

La puesta de largo del Mercedes Pinto no fue solo la presentación de un fast ferry. Fue, sobre todo, la escenificación política y empresarial de una nueva etapa en el transporte marítimo de Canarias. Baleària desembarca con fuerza en el Archipiélago tras la compra de Naviera Armas, una operación compleja, vigilada por la competencia y acompañada ahora por la entrada de capital canario en la compañía.

Una operación que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, recordó que se gestó durante mucho tiempo y que el proceso atravesó "una travesía muy complicada”, por lo que agradeció públicamente la perseverancia de Utor: "Hoy estamos de buena nueva porque no tiró la toalla".

Clavijo puso el foco en la dimensión estratégica de la operación. No se trataba únicamente de una compraventa empresarial, sino de un movimiento con consecuencias directas sobre la movilidad de residentes, el suministro de mercancías, la actividad económica y el empleo. El presidente autonómico advirtió de que estuvieron en juego “la pérdida de conectividad y de servicio público para Canarias”, además del futuro de “la plantilla, los trabajadores y las trabajadoras”.

El presidente Fernando Clavijo durante su intervención en el acto. / Arturo Jiménez

"Puntito" de temeridad en la tormenta

La intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) añadió incertidumbre al proceso y retrasó una operación que, según Clavijo, llegó a poner en riesgo el equilibrio económico y financiero de la antigua compañía. De ahí que el jefe del Ejecutivo autonómico recurriera a una imagen marinera para describir el recorrido: "Dicen que los marinos tienen un puntito temerario y a pesar de la tormenta que hemos tenido que atravesar hasta el día de hoy, aquí está la apuesta".

Esa "apuesta" se traduce ahora en un nuevo mapa marítimo para Canarias. Baleària pasa de socio a competidor de Fred. Olsen, con quien compartió proyecto: "Nuestro competidor fue socio durante casi ocho años”. A partir de ahora, defendió, la relación debe desarrollarse desde una competencia "sana" y "deportiva", propia de "un mercado libre" y con "igualdad de oportunidades".

Adolfo Utor, presidente de Baleària, durante el acto de 'bautismo' de catamarán Mercedes Pinto. / Arturo Jiménez

"Somos canarios y queremos serlo"

Utor quiso despejar desde el primer momento cualquier lectura de desembarco externo. La compañía, sostuvo, no llega a Canarias como un actor ajeno, sino como una empresa que aspira a integrarse en el tejido económico y social del Archipiélago. “Somos canarios. No queremos que nos digan que no somos canarios”, afirmó con rotundidad.

Utor vinculó esa afirmación a tres elementos: la presencia acumulada de Baleària en Canarias durante cerca de ocho años, el peso de trabajadores canarios en el proyecto y la incorporación de capital local. "No nos resignamos a aceptar nuestra condición de foráneos. Somos canarios y queremos serlo", insistió el presidente de la naviera.

Clavijo señaló que la mejora de la conectividad debe notarse de forma especial en La Palma, La Gomera y El Hierro, un compromiso que Utor dijo que iba a cumplir. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, abundó en esa idea al recordar que, en Canarias, "el mar es un espacio que nos une".

La astrofísica Antonia Varela, madrina del 'bautismo' de catamarán Mercedes Pinto / Arturo Jiménez

Mucho más que un servicio de transporte

La jornada dejó también un componente simbólico en la intervención de Antonia Varela, presidenta de la Fundación Starlight y madrina del catamarán, al recordar que que bautizar el buque con el nombre de Mercedes Pinto constituye "un hermoso homenaje a su legado".

También defendió que la conectividad marítima es "mucho más que un servicio de transporte", pues contituye "una infraestructura esencial para la cohesión social, económica, territorial y cultural de nuestras islas" y, en el caso del nuevo buque, "una manera de avanzar que combina innovación, respeto por el medio ambiente, compromiso social y vocación de servicio".