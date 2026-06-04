El BOE lo hace oficial: los trabajadores canarios de baja recibirán las notificaciones de la Seguridad Social en el móvil a partir de septiembre

Los trabajadores canarios que se encuentren en una situación de baja laboral o estén inmersos en un proceso de incapacidad deberán adaptarse a nuevas obligaciones administrativas si quieren seguir ingresando sus prestaciones con normalidad. La Seguridad Social ha dado un paso más en su proceso de digitalización y priorizará las comunicaciones telemáticas frente al tradicional formato en papel. El cambio ya figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de la Orden ISM/541/2026, que regula la nueva forma de realizar estos trámites.

Estas novedades afectan a las personas que reciben pensiones por incapacidad temporal, incapacidad permanente o por lesiones permanentes incapacitantes, colectivos que a partir de ahora tendrán una relación más digital con la Administración.

Así se comunicará la Seguridad Social a partir de ahora con los trabajadores

La vía telemática se convertirá en el canal habitual de comunicación entre la Seguridad Social y los beneficiarios de estas prestaciones. El uso del papel quedará reservado para casos excepcionales, especialmente para aquellas personas que no dispongan de medios digitales o que tengan dificultades para utilizarlos, como ancianos y otros colectivos vulnerables.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC

De esta forma, las citaciones médicas, requerimientos, informes, avisos sobre el estado de una prestación o cualquier otra notificación podrán recibirse directamente en el teléfono móvil o en el correo electrónico del interesado. Con ello, la Administración amplía el uso de herramientas digitales que hasta ahora estaban limitadas a determinados colectivos y apuesta por un sistema más ágil y eficiente.

Según explica la Seguridad Social, los trabajadores que quieran recibir estas comunicaciones por medios electrónicos deberán estar dados de alta en las bases de datos de la Administración con sus datos de contacto actualizados: nombre, DNI, dirección postal y de e-mail, número de teléfono, etc. Cuando exista una notificación, recibirán un aviso con un enlace que les dirigirá a la Sede Electrónica de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), donde podrán consultar el contenido del requerimiento o trámite correspondiente.

El objetivo de esta medida es reducir los retrasos y problemas derivados de las notificaciones postales enviadas por Correos, que en ocasiones provocaban incidencias por cartas no entregadas o recibidas fuera de plazo. Con el nuevo sistema, la Seguridad Social espera agilizar la comunicación con los ciudadanos y acelerar la gestión de los expedientes.

El Gobierno ha confirmado que este modelo de notificaciones digitales entrará en vigor en septiembre de 2026. Hasta entonces, las comunicaciones seguirán realizándose mediante los procedimientos tradicionales. A partir de esa fecha, los trabajadores y beneficiarios de prestaciones por incapacidad tendrán que familiarizarse con este nuevo sistema digital para gestionar sus trámites con la Administración.