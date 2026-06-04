Confirmado por Hacienda: tendrás que declarar en la Renta los ingresos si rescataste un plan de pensiones en 2025

Los pensionistas que hayan rescatado su plan de pensiones el año pasado deben tener mucho cuidado con su Declaración de la Renta, ya que este ingreso afecta directamente al resultado fiscal. Desde el año pasado se flexibilizaron las condiciones para acceder a estos fondos, pero aun así, la retirada del dinero sigue teniendo importantes consecuencias que pueden traducirse en un aumento de la factura con Hacienda. Muchos contribuyentes desconocen que el rescate de un plan de pensiones no tributa como una ganancia patrimonial ni como rendimiento del ahorro. A efectos de la Agencia Tributaria, el importe percibido se considera un rendimiento del trabajo, exactamente igual que una pensión o un salario.

Esto significa que cualquier cantidad retirada se suma al resto de ingresos obtenidos durante el ejercicio, elevando la base imponible y, en algunos casos, provocando que el contribuyente pase a tramos superiores del IRPF.

La novedad que permitió retirar dinero sin justificar la jubilación

Desde el 1 de enero de 2025 entró en vigor una de las modificaciones más esperadas por los que tienen contratado un plan de pensiones. La normativa permite rescatar las aportaciones que tengan una antigüedad superior a diez años sin necesidad de acreditar circunstancias especiales como jubilación, desempleo de larga duración o enfermedad grave.

Así se declaran los planes de pensiones. / archivo

Esto abrió la puerta a retirar los derechos económicos generados hasta el 31 de diciembre de 2015, junto con la rentabilidad acumulada. Sin embargo, la facilidad para acceder a los fondos no elimina las obligaciones fiscales. Todo el dinero recibido durante 2025 deberá reflejarse en la campaña de la Renta que se presenta en 2026.

El problema que puede disparar el IRPF

La forma elegida para recuperar el dinero es importante para determinar cuánto IRPF pagarás. No es lo mismo retirar todos los fondos de una sola vez que hacerlo de manera gradual.

Cuando el rescate se realiza en forma de capital, es decir, mediante un único cobro, la totalidad del importe se suma a los ingresos del año. Esta circunstancia puede provocar un salto importante en los tipos impositivos aplicables. Por ejemplo, un pensionista que perciba una pensión anual de 25.000 euros y rescate otros 40.000 euros de golpe pasará a declarar unos ingresos muy superiores, lo que incrementará notablemente el porcentaje de tributación sobre parte de esos rendimientos. Los expertos fiscales suelen recomendar estudiar alternativas como el cobro en forma de renta periódica o una modalidad mixta, que permite distribuir el impacto tributario entre varios ejercicios.

Hay una ventaja fiscal que muchos jubilados pueden aprovechar

Existe una excepción para quienes realizaron aportaciones antes del 31 de diciembre de 2006. La normativa mantiene una reducción del 40% sobre determinadas cantidades rescatadas en forma de capital. Gracias a este beneficio, solo tributa el 60% de los fondos que cumplen los requisitos establecidos.

Sin embargo, la aplicación de esta ventaja exige respetar varias condiciones. La más importante es que el rescate de las aportaciones antiguas debe realizarse mediante un cobro único. Si el dinero se percibe en forma de renta periódica, la reducción desaparece. Además, existen plazos concretos vinculados al momento en que se produce la jubilación o la contingencia que da derecho al rescate, por lo que es recomendable revisar cada caso antes de presentar la declaración.

Los contribuyentes que retiraron dinero de un plan de pensiones durante 2025 deberán comprobar varios aspectos antes de confirmar el borrador de Hacienda:

El importe exacto percibido durante el ejercicio.

La modalidad de rescate utilizada.

La existencia de aportaciones anteriores a 2007.

La posible aplicación de la reducción del 40%.

El efecto del rescate sobre el tramo de IRPF aplicable.

La retirada de un plan de pensiones puede convertirse en una herramienta útil para complementar ingresos durante la jubilación, pero también puede alterar de forma significativa el resultado de la Declaración de la Renta.

Por este motivo, los expertos recomiendan analizar el impacto fiscal antes de solicitar el rescate, porque una decisión que parece sencilla puede marcar la diferencia entre tener una tributación moderada o pagar más impuestos a Hacienda.