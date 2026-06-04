Crónica de la Bolsa
La decepción de Broadcom pesa sobre las bolsas y eclipsa el respiro entre EEUU e Irán
El alto el fuego entre Israel y Líbano alivia temporalmente los precios del petróleo, pero la IA modera el optimismo bursátil
Monique Zamora Vigneault
El alto el fuego entre Israel y el Líbano ha supuesto un respiro para los precios del petróleo este jueves, ya que el crudo Brent, el índice de referencia europeo, ha bajado casi un 1% hasta situarse en 96 dólares el barril. En Estados Unidos, la tregua en los combates ha hecho que los precios del petróleo vuelvan a bajar hasta los 95 dólares el barril.
Sin embargo, aunque la tregua en las hostilidades ha traído cierto alivio, los mercados han moderado su optimismo respecto al sector de la inteligencia artificial (IA) este jueves, tras la publicación anoche de los resultados del fabricante estadounidense de chips Broadcom. Unas previsiones débiles arrastraron a las acciones a una caída récord del 11% y contagió a las bolsas asiáticas. El Kospi surcoreano, uno de los mayores beneficiarios del auge de la IA, cerró con una caída de casi el 2%, mientras que el Nikkei cayó un 1,36%. El índice MSCI para Asia retrocedió un 1,6% y ha evaporado los máximos históricos de la última semana impulsados por la inversión en IA.
Esto se produce además tras las severas advertencias lanzadas el pasado miércoles por la Reserva Federal (Fed). La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, advirtió de que el banco central podría endurecer la política monetaria a finales de este año para frenar la inflación en el país.
Esta mañana, los inversores europeos parecen dispuestos a ignorar la ola de ventas generalizadas cque se iniciaron este miércoles en Wall Street y recibe de forma positiva la noticia de que las hostilidades bélicas se están calmando. El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 registra esta mañana un ligero descenso del 0,06%, mientras que el Ibex 35 se aparta del índice y arranca la jornada con leves alzas. El Ibex 35 registra una leve subida del 0,33%, al igual que el resto de los principales parqués: la Bolsa de Fráncfort registra una subida del 0,16%; París, un 0,21% y Milán, un 0,5%.
El oro también sube ligeramente este jueves.
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