La oferta de vivienda para venta o alquiler en Canarias se recupera y crece hasta el 6% tras el fuerte descenso registrado en 2025

El mercado de la vivienda en Canarias comienza a mostrar síntomas de recuperación después de un periodo marcado por la reducción de la oferta y las dificultades de acceso a la vivienda.

Durante el primer semestre de 2026, tanto el número de personas que ofrecen inmuebles para vender o alquilar como quienes buscan una vivienda han aumentado, lo que refleja una mayor actividad residencial en el archipiélago.

Los datos proceden de la última encuesta elaborada por Fotocasa Researchy apuntan a una mejora especialmente significativa en el lado de la oferta, que había sufrido un importante retroceso durante el ejercicio anterior. Aunque el mercado continúa enfrentándose a importantes desafíos relacionados con la escasez de vivienda y los elevados precios, los indicadores reflejan una mayor participación de particulares y una reactivación de las operaciones inmobiliarias.

Más propietarios ofertan viviendas para alquiler

Uno de los aspectos más destacados del estudio es la recuperación de la oferta residencial. Después de pasar del 9% en 2024 al 4% en 2025, el porcentaje de particulares que pone una vivienda en venta o alquiler vuelve a aumentar hasta situarse en el 6% durante 2026.

Este incremento de dos puntos porcentuales supone una mejora relevante respecto al año anterior y rompe la tendencia descendente que había caracterizado al mercado canario en los últimos ejercicios.

Un mayor número de propietarios incorporando inmuebles al mercado podría contribuir a incrementar las oportunidades para quienes buscan una vivienda, aunque todavía se mantiene lejos de los niveles registrados en años anteriores.

También crece el número de personas que buscan vivienda

La recuperación no solo se observa en la oferta. La demanda agregada, que incluye tanto las operaciones de compra como las de alquiler, también experimenta una evolución positiva.

Según los datos analizados, el porcentaje de personas mayores de edad que participa en la búsqueda de una vivienda pasa del 25% al 27% en apenas un año. Este incremento consolida una tendencia de recuperación de la actividad residencial en las islas y evidencia que sigue existiendo un elevado interés por acceder a una vivienda.

El aumento de la demanda se produce en un contexto marcado por el encarecimiento de los precios tanto de compra como de alquiler, una situación que continúa condicionando las decisiones de muchos hogares canarios.

Más personas logran completar con éxito sus objetivos residenciales

Otro de los indicadores que, según el estudio de Fotocasa, muestra una evolución favorable es la denominada demanda efectiva, es decir, aquellas personas que consiguen culminar con éxito una operación de compra o alquiler.

En febrero de 2026 este grupo representa el 11% de la población mayor de 18 años en Canarias, frente al 8% registrado durante el mismo periodo del año anterior.

Operarios trabajan en la construcción de un edificio de viviendas. / Andrés Cruz

El incremento de tres puntos porcentuales refleja una mayor capacidad de los ciudadanos para cerrar operaciones inmobiliarias, ya sea mediante la adquisición de una vivienda o la formalización de un contrato de arrendamiento.

Sin embargo, los datos también muestran que la demanda no efectiva sigue siendo predominante. Un 17% de las personas que buscan una vivienda no logra alcanzar su objetivo residencial, aunque la cifra mejora ligeramente respecto al 18% contabilizado en 2025.

La compraventa se convierte en el principal motor del crecimiento

La principal explicación de la recuperación del mercado residencial canario se encuentra en el comportamiento de la compraventa.

La participación total de particulares en este segmento aumenta de forma notable, pasando del 15% al 20% en apenas doce meses. Se trata de uno de los crecimientos más significativos detectados por el estudio.

La participación en la compraventa se dispara hasta el 20%, mientras el mercado del alquiler pierde actividad por el descenso de la demanda

El impulso procede fundamentalmente de la demanda. El porcentaje de personas que han comprado o intentado comprar una vivienda crece desde el 14% hasta el 17%.

Paralelamente, también aumenta la actividad por parte de quienes ponen inmuebles a la venta. El porcentaje de particulares que han vendido o pretendido vender una vivienda pasa del 2% al 3%.

El alquiler pierde dinamismo en Canarias

Frente a la evolución positiva de la compraventa, el mercado del alquiler presenta un comportamiento menos favorable.

La demanda de viviendas en arrendamiento registra una caída y pasa del 15% en febrero de 2025 al 13% en febrero de 2026. Mientras tanto, la oferta permanece prácticamente estable, con un 3% de particulares que ofrecen o intentan ofrecer una vivienda en alquiler.

Como resultado, la participación global en este segmento se reduce del 17% al 15%.

Esta evolución sugiere que parte de los hogares que anteriormente contemplaban el alquiler como única alternativa podrían estar valorando la compra de una vivienda, especialmente en un contexto de elevados precios del arrendamiento y de creciente interés por la propiedad residencial.

Un mercado que muestra signos de reactivación

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, destaca que el principal dato del análisis es la recuperación simultánea de la oferta y la demanda, una situación que refleja una mayor dinamización del mercado inmobiliario canario.

Los resultados indican que la compraventa está ganando protagonismo dentro de la actividad residencial de las islas, mientras que el alquiler pierde peso debido al descenso de la demanda.

Aunque los desafíos relacionados con la accesibilidad a la vivienda siguen presentes, especialmente en un territorio con una elevada presión demográfica y turística como Canarias, los datos del primer semestre de 2026 muestran un cambio de tendencia respecto al año anterior.