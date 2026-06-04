Las Palmas: Gasolina 95 a 1,268 euros el litro en Telde es la opción más económica este jueves

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,268€. La segunda opción más económica de la provincia está en Telde, en la isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la Gasolina 95 está a 1,268€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Antigua, isla de Fuerteventura, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46. Allí tiene un precio de 1,339€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Antigua, isla de Fuerteventura, CALLE REAL, 22, donde el precio del Gasóleo A es de 1,339€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 4 de junio, con Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,394€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Telde, isla de Gran Canaria, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10. Allí, la estación H2EXAGON JINAMAR tiene la Gasolina 98 a 1,394€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,394€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Telde, AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,394€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde sale a 1,368€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde se puede encontrar el gasoil a 1,368€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 4 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,268€ el litro. Otra opción sería ir hasta Telde, a POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,268€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,425€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,425€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,529€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, en la ESTACION PLAYA BLANCA, que está a 1,529€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy jueves 4 de junio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,355€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,355€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,339€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, jueves 4 de junio, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,289€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,289€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,509€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,269€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,269€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,394€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,395€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este jueves 4 de junio está en la estación de servicio PLENERGY a 1,377€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 1,377€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, jueves 4 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,268€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,368€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,368€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, donde encontrarás a 1,394€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,450€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [04/06/2026 8:07:44]