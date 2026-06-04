Vender una vivienda alquilada: cuándo hay que indemnizar al inquilino

La venta de una vivienda alquilada genera dudas entre propietarios e inquilinos. En los últimos meses se extienden mensajes que apuntan a que cualquier dueño que venda un inmueble con arrendatarios dentro está obligado a pagar una compensación económica. Sin embargo, la realidad legal es otra: no todas las ventas obligan a indemnizar al inquilino. Aunque sí existen casos concretos en los que puede producirse esa obligación.

La normativa española contempla distintos escenarios y protege la estabilidad del arrendatario. Por eso, vender una casa alquilada no significa, por sí solo, que la persona que vive en ella tenga que abandonarla de inmediato.

Uno de los errores más habituales es creer que el contrato desaparece cuando cambia el propietario de la vivienda. La venta no extingue automáticamente el alquiler. En muchos casos, el comprador pasa a ocupar el lugar del anterior arrendador y debe respetar las condiciones ya pactadas. Esto significa que el inquilino puede seguir viviendo en la vivienda mientras cumpla con sus obligaciones, especialmente el pago de la renta. Esta protección resulta importante durante los plazos mínimos legales: cinco años si el arrendador es una persona física y siete años si es una persona jurídica.

En la práctica, el nuevo propietario adquiere la vivienda con el contrato de alquiler vigente y con las obligaciones que este conlleva. Por tanto, comprar un piso alquilado no permite echar al arrendatario de forma automática.

El precio del alquiler y el presupuesto de los inquilinos / La Provincia

Indemnización al inquilino

La posible indemnización al inquilino aparece solo en situaciones determinadas. Uno de los supuestos más relevantes se da cuando el contrato de alquiler tiene una duración superior a los mínimos legales y, por las circunstancias jurídicas de la transmisión del inmueble, el arrendatario no puede disfrutar de todo el tiempo acordado.

En ese caso, la normativa prevé que el vendedor deba compensar al inquilino con una cantidad equivalente a una mensualidad de renta por cada año de contrato pendiente que exceda de los plazos mínimos protegidos por la ley.

Por tanto, no se trata de una indemnización automática por vender una vivienda alquilada. La obligación depende de las condiciones del contrato, de la duración pactada y de cómo se produzca la transmisión del inmueble.

El derecho de tanteo y retracto

Otro punto clave es el derecho de adquisición preferente del inquilino, conocido como derecho de tanteo y retracto. Esta figura permite al arrendatario tener prioridad para comprar la vivienda en la que reside cuando el propietario decide venderla.

Antes de cerrar la venta con otra persona, el propietario debe comunicar al inquilino las condiciones esenciales de la operación, incluido el precio. Desde esa notificación, el arrendatario dispone de 30 días naturales para decidir si quiere comprar el inmueble en las mismas condiciones.

Si el propietario no respeta ese procedimiento o si finalmente vende la vivienda en condiciones diferentes a las notificadas, puede activarse el derecho de retracto. En ese supuesto, el inquilino podría adquirir posteriormente la vivienda bajo determinadas circunstancias.

Aunque el tanteo y retracto son derechos muy conocidos, no siempre se aplican. La legislación también contempla excepciones.

Por ejemplo, cuando se vende un edificio completo o varias viviendas de forma conjunta a un mismo comprador, el derecho preferente puede quedar excluido. Además, algunos contratos de alquiler incluyen cláusulas de renuncia a estos derechos, algo permitido en determinados casos.

Por este motivo, antes de iniciar una operación de compraventa o de asumir que existe una obligación concreta, resulta fundamental revisar el contrato de alquiler con detalle.

Qué debe comprobar el propietario antes de vender

Los propietarios que quieran vender una vivienda alquilada deberían analizar primero la situación contractual del inmueble. Conviene revisar la duración del alquiler, las prórrogas pactadas, las cláusulas relacionadas con una posible venta y cualquier referencia al derecho de adquisición preferente.

También es importante comprobar si el contrato está inscrito en el Registro de la Propiedad y valorar cómo puede influir esa circunstancia en la transmisión del inmueble.

LETRERO DE "SE ALQUILA" EN LA VENTANA DE UN PISO. / CARLOS PARDELLAS

Una revisión previa puede evitar conflictos posteriores, reclamaciones económicas e incluso procedimientos judiciales derivados de una interpretación incorrecta de la ley.

Qué deben saber los inquilinos

Para los arrendatarios, la idea principal es clara: la venta de la vivienda no significa necesariamente tener que marcharse. La Ley de Arrendamientos Urbanos mantiene una protección relevante para quienes viven de alquiler y establece mecanismos para garantizar la continuidad del contrato.

Además, en determinados casos, los inquilinos pueden ejercer derechos preferentes de compra o reclamar una compensación si no se respetan las condiciones previstas por la normativa.

Conocer bien el contrato y entender cómo funcionan la venta de una vivienda alquilada, el derecho de tanteo y retracto y la posible indemnización al inquilino puede evitar muchos problemas tanto a propietarios como a arrendatarios.

En un mercado inmobiliario cada vez más activo, la información sigue siendo una herramienta esencial para tomar decisiones con seguridad jurídica y evitar sorpresas.