Confirmado por la Seguridad Social: los jubilados pueden cobrar dos pensiones a la vez, una de jubilación y otra de estas tres

Pocos jubilados saben que, además de su pensión de la Seguridad Social, pueden tener derecho a percibir un segundo ingreso si cumplen los requisitos. La normativa permite compatibilizar la prestación con otras rentas o actividades en situaciones concretas, una posibilidad que muchos pensionistas desconocen y que puede suponer un importante complemento económico.

La clave está en la pluriactividad, una situación que se produce cuando un trabajador cotiza de forma paralela en sistemas diferentes de la Seguridad Social, como el Régimen General y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En estos casos, si se las condiciones, es posible generar dos derechos independientes de jubilación y percibir dos prestaciones distintas al alcanzar la edad de retiro.

Los requisitos para cobrar dos pensiones de jubilación

Para acceder a dos pensiones de jubilación al mismo tiempo, el trabajador debe acreditar que ha generado el derecho a cada prestación de forma independiente. La Seguridad Social establece varias condiciones que deben cumplirse obligatoriamente:

Haber cotizado en dos regímenes distintos de la Seguridad Social, como el Régimen General y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Cumplir los requisitos de jubilación en cada uno de esos regímenes por separado.

Tener al menos 15 años cotizados en un régimen y otros 15 años en el segundo.

Si en el momento de la jubilación se mantiene el alta en ambos sistemas, basta con acreditar los periodos mínimos exigidos.

Si ya no se está de alta en uno de los regímenes al solicitar la jubilación, es necesario demostrar que las cotizaciones se superpusieron durante un mínimo de 15 años.

Este último requisito suele ser el que más dificultades genera entre los solicitantes, ya que implica haber desarrollado una actividad simultánea durante un largo periodo de tiempo.

Cuánto puede cobrarse en 2026

Aunque las dos prestaciones se calculan de manera independiente, la suma final está sometida al límite máximo fijado por la Seguridad Social. En 2026, el tope de pensión pública se sitúa en 3.359,60 euros brutos al mes distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 47.034,40 euros anuales.

Pensionistas juegan al dominó en un parque. / EL PERIÓDICO

Por ejemplo, un jubilado que tenga derecho a una pensión de 2.000 euros procedente del Régimen General y otra de 1.000 euros derivada de sus cotizaciones como autónomo podrá cobrar ambas íntegramente al no superar el máximo permitido. Sin embargo, si la suma rebasa el límite legal, la Seguridad Social reducirá la cuantía de una de las prestaciones para ajustarla al tope establecido.

Jubilación y viudedad: la combinación más habitual

Más allá de la doble jubilación por pluriactividad, existe otra compatibilidad muy frecuente entre pensionistas, el cobro de una pensión de jubilación y una pensión de viudedad. En estos casos, el jubilado cobra su propia prestación por las cotizaciones realizadas durante su vida laboral y además, la pensión generada por el fallecimiento de su cónyuge.

Así puedes cobrar dos pensiones a la vez / La Provincia / Seguridad Social

La cuantía de la viudedad suele calcularse aplicando el 52% sobre la base reguladora del fallecido, aunque este porcentaje puede elevarse al 60% o incluso al 70% en determinadas circunstancias relacionadas con la edad, las cargas familiares o el nivel de ingresos.

También se puede compatibilizar una pensión de incapacidad permanente y una de jubilación

La posibilidad de cobrar una pensión de incapacidad permanente junto a una pensión de jubilación depende del régimen de la Seguridad Social en el que se haya generado cada prestación. Aunque muchas personas creen que ambas ayudas son incompatibles en todos los casos, la normativa contempla determinadas situaciones en las que sí pueden percibirse simultáneamente.

La regla general establece que las prestaciones procedentes del mismo régimen no pueden cobrarse al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la incapacidad y la jubilación se han generado en sistemas diferentes, la Seguridad Social permite compatibilizarlas siempre que se cumplan determinados requisitos.

Esta combinación es posible cuando cada prestación se ha generado en un régimen distinto de la Seguridad Social, como puede ocurrir en trabajadores que han cotizado tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Para que ambas pensiones puedan cobrarse de forma simultánea es necesario cumplir varias condiciones:

Haber generado cada prestación en un régimen diferente de la Seguridad Social.

Cumplir los requisitos de acceso a la jubilación en el segundo régimen de manera independiente.

Acreditar el periodo mínimo de cotización exigido para la jubilación, que con carácter general es de 15 años.

No utilizar las mismas cotizaciones que ya sirvieron para reconocer la pensión de incapacidad permanente.

Si el trabajador no se encuentra de alta al solicitar la jubilación, deberá demostrar que las cotizaciones en ambos regímenes se superpusieron durante al menos 15 años.

Este supuesto suele darse en beneficiarios de una incapacidad permanente total, una prestación que impide desarrollar la profesión habitual, pero permite seguir trabajando en otras actividades compatibles.