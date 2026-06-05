Las gasolinas más baratas de Gran Canaria se localizan este viernes en Telde y Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,339€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,339€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

Hoy viernes 5 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,394€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR a 1,394€ el litro, situada en el municipio de Telde en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,268€ el litro en PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 del municipio de Telde en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 de Gran Canaria situada en el municipio de Telde con un precio de 1,268€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,394€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Telde, AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,394€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 5 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,268€ el litro. Otra opción sería ir hasta Telde, a POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,268€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde sale a 1,368€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde se puede encontrar el gasoil a 1,368€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,355€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,355€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,425€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,425€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,529€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ESTACION PLAYA BLANCA en Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34 de Yaiza a 1,529€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, viernes 5 de junio, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,289€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,289€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,509€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,339€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 5 de junio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,269€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,394€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,395€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,377€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,377€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 1,268€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,268€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,394€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,450€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 5 de junio está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,368€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,368€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [05/06/2026 8:08:59]