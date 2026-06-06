Compraventa de vivienda en Canarias: las Islas superan la media nacional y se disparan en el mercado inmobiliario

El mercado de la vivienda sigue dando mucho que hablar en España, pero si hay una comunidad autónoma que está destacando por encima de la media nacional esa es Canarias. Las Islas se han colocado entre los territorios con mayor actividad en la compraventa de viviendas, reflejando un interés creciente tanto por parte de quienes buscan casa como de quienes ponen inmuebles en el mercado.

Según los últimos datos disponibles, un 20% de los mayores de 18 años en Canarias ha realizado alguna acción relacionada con la oferta o la demanda de vivienda en propiedad durante los últimos doce meses. Esta cifra sitúa al Archipiélago por encima de la media española, que se encuentra en el 18%, y solo por detrás de Baleares, que lidera la clasificación con un 22%.

Se trata de un dato especialmente relevante en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Mientras en muchas zonas del país el mercado muestra signos de desaceleración, en Canarias la actividad continúa manteniendo un ritmo notable.

Canarias mantiene el pulso y supera a grandes potencias inmobiliarias

El dato del 20% confirma que el mercado inmobiliario canario sigue muy vivo. En otras palabras, uno de cada cinco adultos residentes en las Islas ha participado de alguna manera en operaciones relacionadas con la compra o venta de vivienda durante el último año.

Obras de construcción de un edificio de viviendas. / Arturo Jiménez

Esta posición privilegiada sitúa a Canarias por delante de comunidades tradicionalmente muy activas como Andalucía o la Comunidad Valenciana, ambas con un 17%, y también por encima de Cataluña, que registra exactamente el mismo porcentaje que la media nacional, un 18%. Por su parte, la Comunidad de Madrid alcanza el 19%.

La diferencia puede parecer pequeña sobre el papel, pero en un mercado tan amplio supone miles de personas más tomando decisiones relacionadas con la vivienda. Y eso se traduce en movimiento económico, actividad para el sector inmobiliario y una demanda que continúa mostrando fortaleza.

Detrás de estos porcentajes hay una realidad que los canarios conocen bien. La vivienda sigue siendo uno de los temas que más conversación genera en la calle. Comprar una vivienda sigue siendo una prioridad para muchas personas que buscan estabilidad, mientras que otras aprovechan para vender ante la evolución de los precios.

Además, el atractivo de las Islas continúa siendo un factor importante. Canarias sigue despertando interés tanto entre residentes como entre personas que buscan establecerse en el Archipiélago por motivos laborales, familiares o de calidad de vida, consolidando un comportamiento diferenciado en los territorios insulares.

El mercado del alquiler presenta una radiografía diferente

Si en la compraventa la atención se centra en Baleares y Canarias, el mercado del alquiler presenta una fotografía distinta. En este segmento es Madrid la comunidad autónoma que lidera la actividad, lo que demuestra que las dinámicas inmobiliarias cambian según el territorio y las características de cada región.

En Canarias, el elevado nivel de actividad detectado durante el último año demuestra que el interés por comprar o vender sigue siendo muy significativo. El hecho de que el Archipiélago supere claramente la media nacional confirma que el mercado mantiene una importante capacidad de atracción, algo muy a tener en cuenta dadas las dificultades actuales para acceder a un hogar.

Como se suele decir en las Islas, la cosa sigue "al golpito", pero sin parar. Las cifras finales dejan una conclusión clara: Canarias se consolida como una de las comunidades autónomas con mayor actividad inmobiliaria del país. Este dinamismo refuerza su papel protagonista dentro del sector y convierte a la vivienda en uno de los principales indicadores de la evolución económica y social del Archipiélago.