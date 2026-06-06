Un informe de Jordi Galí, candidato al Nobel, señala que el modelo económico de Canarias no ha mejorado la vida de sus ciudadanos

Un modelo que «no ha servido en absoluto para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos canarios». Así de tajante se muestra un informe –en el que ha participado el firme candidato al Nobel de Economía, Jordi Galí– respecto al ecosistema económico que existe en Canarias. Un modelo en el que el turismo engloba a la mayor parte del tejido productivo y que ha estado marcado en los últimos por una explosión demográfica incentivada, precisamente, por la llegada de población migrante. Personas que vienen a las Islas, bien con la intención de experimentar un retiro dorado, o con la esperanza de encontrar un empleo en un sector que es muy intensivo en mano de obra no demasiado cualificada.

El estudio, que está centrado en Cataluña, saca las miserias de aquellas economías altamente dependientes del turismo, como la de las Islas. De hecho, las que nombra de forma directa para señalar que, si bien la situación de la comunidad catalana es precaria, porque ha crecido en sectores que generan poco valor añadido y que están mal remunerados –como la hostelería–, hay regiones, como Canarias, donde la situación es todavía más sangrante.

Del Archipiélago, el informe cita expresamente que, ha vivido una explosión demográfica –pasando de 1,7 a 2,2 millones de habitantes en los últimos 25 años–, un incremento alimentado por la expansión del sector turístico. Algo que, de acuerdo con el estudio, no ha servido para mejorar la calidad de vida de los residentes en los últimos años. Respondiendo así a la pregunta de por qué si la economía canaria va como un tiro, la mayoría de los isleños no viven mejor que antes.

Candidato al Nobel

Y aunque esto mismo ya lo han señalado antes otros estudios, el informe Fénix –que firman un grupo de economistas catalanes– cuenta entre ellos con Jordi Galí, que lleva años en las quinielas al galardón sueco y que es, además, una figura clave en la macroeconomía moderna. Por eso, este nuevo informe no es cualquier cosa. En él se apunta a que el modelo del conjunto de economías caracterizadas desde el inicio del siglo XXI por un crecimiento demográfico excepcional, motivado por la inmigración y por un pobrísimo comportamiento de la renta per cápita, –entre las que se encuentra Canarias, pero también Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana– es insostenible. Modelos, que tal y como se asegura, están marcados por «salarios subvencionados» que la baja productividad no puede pagar.

Pero es que si se comparan los datos obtenidos en Cataluña -que ya de por si son malos-, con los del Archipiélago, las Islas salen todavía peor paradas. Las dos regiones han visto cómo a lo largo de este siglo su Producto Interior Bruto (PIB) –el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio durante ese periodo de tiempo– se ha incrementado de forma sustanciosa. De hecho, en Cataluña el PIB se ha más que doblado incrementándose un 148%. Al igual que en Canarias, done el aumento ha sido menor pero igualmente importante, del 124%, de acuerdo con los datos de Contabilidad Regional de España, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con el PIB per cápita, es decir, el dato que analiza cuánta de esa riqueza corresponde a cada ciudadano de forma promedia y uno de los indicadores más importantes para analizar la calidad de vida en un territorio. En Canarias, este dato también ha evolucionado en los últimos años, pero no al mismo ritmo. Si en el año 2000 el PIB per cápita se situaba en 15.570 euros, en 2024 habría avanzado hasta los 25.861 euros, lo que supone un alza del 66%. Sustanciosa, sí, pero bastante por debajo del aumento que ha experimentado el PIB. En este mismo periodo, en Cataluña ha subido sí ha sido más proporcionada. La renta per cápita se ha elevado un 93% desde el inicio de siglo, hasta los 37.477 euros por habitante.

Parece mucho, pero no lo es tanto. En estos avances no se tiene en cuenta el incremento de la inflación. Si se toma en consideración el aumento del nivel de vida se establece que el PIB per cápita habría subido un 13% en Cataluña y se habría mantenido prácticamente estancado en Canarias, con tan solo un 2% en casi 25 años.

El PIB per cápita se estanca

Pero, ¿cómo es posible que suba el PIB y al mismo tiempo la renta per cápita se mantenga casi sin variaciones? Porque la generación de riqueza puede crecer porque exista un mayor dinamismo económico. En el caso de las Islas, principalmente, porque la actividad turística –salvo el impás que generó la pandemia del coronavirus– ha estado tirando de la economía canaria en este primer cuarto de siglo. De hecho, tras la recuperación postcovid, los números que se han experimentado no han tenido precedentes. Tanto la llegada de visitantes, cómo la facturación, así como la rentabilidad hotelera se han situado en cifras máximas. Algo que a su vez se ha capilarizado a otros ámbitos de la economía, provocando un récord de empleo, incremento de los salarios y una recaudación fiscal en máximos históricos.

Pero, al mismo tiempo, toda esta riqueza se tiene que repartir cada vez entre más gente. El crecimiento poblacional en el Archipiélago entre 2000 y 2024 ha sido de más de medio millón de habitantes. Y, a su vez, los mecanismos de redistribución de esa riqueza no son los adecuados. Lo que provoca que se concentre cada vez en menos manos.

Aunque, al menos en caso de Cataluña, el informe Fénix señala que la redistribución de la riqueza no es uno de los grandes problemas de la región, y se debe añadir que se trata de un territorio que no tiene unos parámetros de desigualdad tan altos como Canarias. El estudio insiste en que el principal reto es incrementar ese PIB per cápita y apunta a que una de las razones para que no crezca es la baja productividad y el continuo incremento de la población. Situaciones que sí se repiten en la economía canaria, con el agravante de que la mala redistribución de la riqueza está más acentuada.

Del turismo –y también de otros sectores– el informe Fénix sostiene que se trata de una actividad con salarios «altamente subvencionados», es decir, que su productividad no es suficiente para sostener los importes que se pagan. Con lo que sostiene que los salarios bajos no generarían suficientes impuestos y cotizaciones para cubrir los servicios públicos asociados. Un gasto que acabaría asumiendo el conjunto social, generando un déficit que hace insostenible el modelo.