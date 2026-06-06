La juventud en España, en riesgo: el 33% de los jóvenes sufre pobreza por el alto coste de la vivienda

Los elevados precios del alquiler, unidos a un mercado totalmente tensionado, han provocado que los jóvenes españoles destinen casi un 29% de sus ingresos a la vivienda, lo que eleva el riesgo de pobreza hasta el 32,9% cuando se descuentan estos gastos. La edad de emancipación se retrasa ya hasta los 30 años, cuatro más que la media europea.

La tasa de pobreza sube hasta el 33% entre los jóvenes

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo económico para los jóvenes en España. Un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie señala que uno de cada tres hogares jóvenes estaría en situación de pobreza si se descuentan los gastos de vivienda de sus ingresos.

La tasa de pobreza entre la población joven se sitúa en el 24,5%. Sin embargo, al descontar el gasto en vivienda, este indicador aumenta hasta el 32,9%, lo que supone 9,9 puntos más que en el conjunto de la población. En términos generales, la tasa de pobreza en España pasa del 19,5% al 23% cuando se incluyen los costes de vivienda.

Los jóvenes emancipados de entre 16 y 34 años destinan de media cerca del 29% de sus ingresos al pago de la vivienda. Este esfuerzo supera en unos 10 puntos porcentuales al de los mayores de 34 años, principalmente por el mayor peso del alquiler en este grupo de población. Además, el 19,6% de los jóvenes dedica más del 40% de sus ingresos a la vivienda, lo que se considera una situación de sobrecarga económica.

La emancipación se retrasa hasta los 30 años

Las dificultades de acceso a la vivienda están retrasando la emancipación juvenil en España. La edad media para dejar el hogar familiar se sitúa ya en los 30 años, frente a los 26 años de media en la Unión Europea. La precariedad laboral, los salarios ajustados y las dificultades de acceso al crédito hipotecario explican este retraso.

El alquiler es la principal vía de acceso a la vivienda para los jóvenes, pero también la más costosa. El 45% de los hogares jóvenes vive en régimen de alquiler, mientras que la vivienda en propiedad ha caído del 65% en 2008 al 40,8% en 2025. En el alquiler de mercado, el esfuerzo puede superar el 34% de la renta disponible.

Un problema estructural de vivienda en España

El informe señala un desequilibrio entre la creación de hogares y la construcción de vivienda. Desde 2021 se han construido unas 454.000 viviendas frente a casi 965.000 nuevos hogares, lo que supone que solo se ha cubierto alrededor de un 45% de la demanda. Este desajuste ha tensionado los precios tanto de compra como de alquiler.

Vistas del edificio de las 148 nuevas viviendas protegidas de Las Rehoyas / Andrés Cruz

Los jóvenes y los inmigrantes son los grupos con mayor dificultad de acceso a la vivienda. En el caso de los inmigrantes, la tasa de sobrecarga en vivienda alcanza el 25,8%, muy por encima de la media nacional. En ambos casos, la combinación de bajos ingresos y dependencia del alquiler agrava la situación.

El número de hogares en alquiler en España ha pasado de 2,1 millones a 3,9 millones en los últimos veinte años. Este crecimiento responde al encarecimiento de la vivienda en propiedad y a las dificultades de acceso a financiación hipotecaria. España cuenta con un parque de vivienda social del 3,5%, menos de la mitad de la media europea, situada en torno al 8%. Este déficit limita las alternativas para los hogares con menos recursos.