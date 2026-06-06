Las Palmas: las gasolineras más baratas para llenar el depósito este sábado 6 de junio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,249€. La segunda opción más económica de la provincia está en Telde, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la Gasolina 95 está a 1,268€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 6 de junio, con Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,394€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Telde, isla de Gran Canaria, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10. Allí, la estación H2EXAGON JINAMAR tiene la Gasolina 98 a 1,394€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Telde, isla de Gran Canaria, estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20. Allí tiene un precio de 1,299€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Antigua, isla de Fuerteventura, CALLE JANANA, 46, donde el precio del Gasóleo A es de 1,339€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La estación de H2EXAGON ESCALERITAS en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,394€ el litro. Otra opción está en Telde, AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, en la estación H2EXAGON JINAMAR a 1,394€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, sábado 6 de junio, la Gasolina 95 más barata en Telde, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, en la estación de servicio FAST FUEL GORO a 1,249€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Telde, PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde el litro está a 1,268€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio FAST FUEL GORO de Telde en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 tiene un precio de 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,425€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,425€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,529€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, en la ESTACION PLAYA BLANCA, que está a 1,529€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy sábado 6 de junio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,355€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,355€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy sábado 6 de junio, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,289€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,289€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,509€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,339€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,339€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 6 de junio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,269€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,377€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,377€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,394€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,395€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La estación FAST FUEL GORO del municipio de Telde en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 ofrece hoy, sábado 6 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,268€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La estación de servicio FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 ofrece el gasoil a 1,299€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,368€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, donde encontrarás a 1,394€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,450€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/06/2026 8:05:17]