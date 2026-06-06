Adolfo Utor, presidente de Baleària: "La realidad política es triste, por no decir vergonzante"

¿Se alegra de haber salido de la política?

Al final los políticos que tenemos son los que nos merecemos. Tengo un concepto de la política clásico: debe ser un sacrificio.

¿Se refiere a una vocación de servir a los administrados?

Eso está descontado. Me refiero a que cuando a alguien le invitan a salir porque lo imputan o lo señalan, le están haciendo un favor. Le están permitiendo dejar de hacer un sacrificio y volver a la vida real. Dicho esto, yo no me arrepiento de haber pasado por conocer la política desde dentro.

Le hacía la primera pregunta desde el punto de vista de la actualidad política. ¿Qué le parece?

Tenemos una realidad triste, por no decir vergonzante, a la vista de la incapacidad para ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Lo que ocurre en el Parlamento español nada tiene que ver con lo que ocurre en la sociedad; entre trabajadores y empresarios, entre la propias empresas, en la calle, en las terrazas, en las familias... Afortunadamente este país goza de una buena salud económica, hay paz social y cuando suben a la tribuna los que deberían dar ejemplo, escenifican un clima de confrontación, de violencia verbal, y física incluso, que no se corresponde con la realidad de la calle.

¿No se traslada a la sociedad esa confrontación?

En absoluto. He llegado a Canarias, hemos podido hablar con los trabajadores, con los comités de empresa, buscamos el acuerdo y hay paz social. Gracias a esta, que es una de las fortalezas de nuestro país, pueden seguir invirtiendo las empresas españolas y el capital extranjero. Hay seguridad y paz social porque existe la certidumbre de que lo que se invierte va a tener un retorno. Parece que estemos viviendo en dos mundos diferentes, lo que se ve en el Parlamento entre los políticos, no es la realidad social.

Tampoco en la calle dejan de escucharse quejas.

Bueno, la gente se queja porque a nadie le gusta pagar impuestos, pero pagas más cuanto más ganas. Si no pagas nada, o es que nada ganas o eres un defraudador que puede acabar mal.

¿Se arrepiente de haber estado dentro de ella?

Fui concejal de mi pueblo y durante un corto periodo de tiempo. Esto se me recuerda casi como una mancha en mi currículo, que no debería de ser así. A los que se quejan mucho, les recomendaría ponerse a hacer aquello que otros hacen tan mal.