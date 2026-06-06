Talleres Quintana, más de un siglo de historia con la mirada puesta en el futuro

Talleres Quintana carga a sus espaldas más de un siglo de historia. Especializada en reparación y mantenimiento industrial para diversos sectores, la empresa atesora un legado que se remonta a 1925, cuando sus primeros pasos estuvieron ligados al mantenimiento de una flota de camiones esencial para garantizar la recogida y distribución de la correspondencia en Tenerife. 101 años después, aquella actividad inicial ha evolucionado hasta convertirse en una referencia del mantenimiento y la reparación industrial, con una sólida especialización en los ámbitos naval e industrial, ampliando su alcance mucho más allá de sus orígenes.

Los tres bloques sobre los que trabaja Talleres Quintana, explica su gerente Nicolás Quintana - cuarta generación al frente del taller -, son la soldadura, la mecánica y el mecanizado. "En cada una de esas unidades tenemos distintos equipos de trabajo que nos permiten combinar los servicios que más necesita tanto la industria general como el sector específicamente de la reparación", detalla el gerente, quien subraya que esta estructura operativa facilita una respuesta adaptada a las distintas demandas de los clientes, al integrar capacidades técnicas complementarias en cada área.

Lejos de tratarse de líneas de trabajo aisladas, estas tres modalidades se complementan entre sí, lo que permite a la empresa acceder a proyectos de muy diversa índole, incluidos algunos vinculados a la investigación o incluso al ámbito de la decoración. "Trabajamos con muchos artistas, diseñadores… Al final tenemos un equipo y una maquinaria muy versátiles, que nos permiten afrontar muchísimos proyectos, aunque no sean los que normalmente se nos encasillan", explica el gerente y subraya la capacidad del taller para adaptarse más allá de sus encargos habituales.

La colaboración con Proexca

El paso de los años ha obligado a la empresa a adaptarse a los cambios y evolucionar al ritmo de la tecnología. Si Talleres Quintana echa la vista atrás, puede comprobar que ha desarrollado su actividad en dos épocas completamente distintas. "Hablamos de los años veinte, cuando la maquinaria era muy limitada. Las máquinas funcionaban mediante correas y dependían de grandes motores de gasolina. En el primer taller había varios motores americanos de gran tamaño de los que salían transmisiones que movían toda la maquinaria", explica el gerente. La realidad actual es muy diferente: "Hoy hablamos de máquinas que simplemente se conectan a un enchufe y funcionan con corriente eléctrica".

La gran diferencia, explica Quintana, ha sido el paso de sistemas "arcaicos" a sistemas eléctricos. Un cambio que ha traído consigo "muchísimas facilidades y muchísimas mejoras" en los procesos de trabajo, la eficiencia y el funcionamiento de la maquinaria. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos, los proyectos que más atraen a Talleres Quintana son aquellos que suponen un desafío. "Casi siempre nos sacan un poco de nuestra zona de confort e implican retos", apunta.

Y es precisamente ahí donde Talleres Quintana ha logrado diferenciarse en el mercado. La empresa ha hecho de los proyectos complejos una de sus señas de identidad. "Muchas veces asumimos trabajos a los que otras empresas no se atreven por la complejidad, la responsabilidad que conllevan o el nivel de exigencia que requieren", subraya Quintana.

El futuro

En el recorrido, Talleres Quintana ha contado con el acompañamiento de Proexca. "Hacen una labor importantísima. No solo nos apoyan, sino que además ofrecen un respaldo económico que facilita nuestro acceso a ferias, clientes y al mercado europeo", explica Quintana. Un apoyo que ha permitido a la empresa ampliar su presencia exterior y explorar nuevas oportunidades de negocio más allá del Archipiélago.

El futuro de la empresa pasa por distintos desafíos. "Estamos en un momento muy peculiar y cambiante. Nosotros tenemos que seguir una estrategia, un plan de mejora y de inversión que vamos a ir cumpliendo en la medida de las posibilidades. Lo que haremos es adaptarnos a la situación que nos toque en cada momento", concluye el gerente.