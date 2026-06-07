Encuentra la gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas este domingo en Telde por 1,249 euros el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 tiene la Gasolina 98 a 1,394€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON JINAMAR, de Telde en la isla de Gran Canaria, AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con la Gasolina 98 a 1,394€ el litro.

Hoy, domingo 7 de junio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Telde, en la estación de servicio FAST FUEL GORO, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro. La estación PETROPRIX de Telde en la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,268€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Telde, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, tiene el gasoil a 1,299€ el litro. En Antigua, Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE JANANA, 46, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,339€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy domingo 7 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Telde, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 a la estación de servicio FAST FUEL GORO para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Telde, a CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,268€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,394€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Telde, AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,394€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde sale a 1,299€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,368€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy domingo 7 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,355€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,355€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,529€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,529€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,425€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,425€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,289€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,289€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,509€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,339€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,339€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece el gasoil a 1,377€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,377€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, domingo 7 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,394€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,395€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde la estación de servicio FAST FUEL GORO ofrece el diésel a 1,299€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,368€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio FAST FUEL GORO, en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,268€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,394€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON JINAMAR. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,450€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [07/06/2026 8:12:18]