La Seguridad Social lo confirma: los jóvenes recuperarán cinco años de cotización para su pensión si hicieron prácticas

Los jóvenes trabajadores que realizaron prácticas formativas durante su etapa académica han ganado un nuevo derecho para mejorar su futura pensión. La Seguridad Social ha abierto una vía para que quienes realizaron estas prácticas bajo la antigua normativa puedan recuperar y computar periodos de cotización en su vida laboral, una medida que les permitirá incrementar los años cotizados y mejorar el cálculo de su prestación de jubilación.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) permite que las prácticas académicas o programas de formación sin cotizar podrán incorporar hasta cinco años a su vida laboral. La medida está regulada por la Orden ISM/386/2024 y posteriormente se modificó en la Orden ISM/812/2024. Esta permite computar hasta 1.825 días de prácticas realizadas en el pasado.

Aunque no se trata de una cotización gratuita, sí ofrece la posibilidad de comprar esos periodos para que tengan efectos en la jubilación y en determinadas prestaciones futuras.

Estas son las prácticas que pueden recuperarse

La normativa distingue entre prácticas remuneradas y no remuneradas.

Así puedes recuperar las prácticas / LP

En el caso de las prácticas no remuneradas, podrán recuperarse siempre que se hubieran realizado antes del 1 de enero de 2024, fecha en la que entró en vigor la obligación general de cotizar por este tipo de formación.

Por su parte, las prácticas remuneradas únicamente pueden incluirse si se desarrollaron antes del 1 de noviembre de 2011. Desde esa fecha, la legislación ya exigía la inclusión de los becarios remunerados en el sistema de Seguridad Social.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:

Estudiantes universitarios de grado, máster o doctorado.

Alumnos de Formación Profesional.

Enseñanzas artísticas superiores y deportivas.

Participantes en programas de investigación realizados tanto en España como en el extranjero.

La recuperación de estos periodos es muy importante para quienes tienen carreras laborales discontinuas o comenzaron a trabajar tarde. Cada mes incorporado cuenta como tiempo cotizado y puede ayudar a alcanzar los periodos mínimos exigidos para acceder a determinadas prestaciones.

El límite máximo establecido por la ley es de cinco años completos. Sin embargo, la cantidad exacta que cada persona podrá recuperar dependerá de la duración real de sus prácticas y de la documentación que pueda acreditar.

Lucía Feijoo Viera

La TGSS recuerda que la prueba que debe entregar el solicitante es algún certificado oficial emitido por las universidades, centros educativos o empresas.

Recuperar las cotizaciones no sale barato

La suscripción del convenio implica el pago de una cuota calculada según la base mínima de cotización vigente en el momento en que se realizaron las prácticas.

Sobre esa base se aplica el tipo de cotización por contingencias comunes y posteriormente un coeficiente reductor del 0,77, lo que supone una rebaja cercana al 23% respecto a la cuota ordinaria. En términos generales, el coste suele situarse entre 40 y 140 euros por cada mes recuperado, aunque la cifra puede variar significativamente según el año al que correspondan las prácticas.

Así quedan las pensiones contributivas en 2026 / La Provincia / BOE

La modificación normativa aprobada en agosto de 2024 redujo notablemente la factura para muchos solicitantes. Inicialmente, se iba a utilizar como referencia la base mínima de cotización de 2024, pero finalmente se optó por aplicar la base correspondiente al año en que se realizaron las prácticas, lo que rebajó considerablemente el importe final.

Plazo abierto hasta 2028

Los jóvenes y antiguos becarios interesados en recuperar estos periodos tienen margen para hacerlo. El plazo para acogerse al convenio especial permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2028.

Para muchos trabajadores, especialmente aquellos que acumularon largos periodos de prácticas antes de incorporarse al mercado laboral, esta opción puede convertirse en una herramienta vital para reforzar su historial de cotización y mejorar sus perspectivas de acceso a una futura pensión contributiva.