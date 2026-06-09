Canarias concentra uno de cada cinco empleos en alojamientos turísticos de España

Canarias es toda una potencia en el sector turístico a nivel nacional. Esto no sorprende a nadie. Que el músculo económico de las Islas emplee a la mayor parte de los ocupados del Archipiélago, con los aspectos positivos y también negativos que esto puede tener, tampoco. Pero el peso que estos ocupados tienen en el grueso de los trabajadores que se dedican a la hostelería en todo el país sí que llama la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que la comunidad autónoma representa apenas el 4,7% del total de ocupados del conjunto del país. Aun así, si se habla de hostelería, Canarias es un peso pesado. Uno de cada cinco ocupados en los servicios de alojamiento de toda España trabajaba en el Archipiélago en el arranque del año.

Así lo determina un estudio publicado recientemente por Randstad - una de las empresas de recursos humanos más grandes a nivel mundial- que ha analizado la estructura del empleo en el sector de la hostelería en todo el país. Los datos son relativos al primer trimestre del año, cuestión que no es baladí ya que las Islas se encontraban en plena temporada de invierno, la época de mayor actividad turística, frente al resto de destinos a nivel nacional que se reactivan en verano. Esta es una de las razones por la cual el peso de los ocupados de las Islas en el conjunto nacional alcanza niveles tan altos, puesto que en los primeros tres meses del año un 21,5% del total de las personas que trabajaba en servicios de alojamiento lo hacía en uno del Archipiélago. Se trata del porcentaje más alto del país.

Si se amplía la lupa para analizar el papel que juega Canarias en el empleo de todo el sector hostelero -en el que el informe incluye también los servicios de comidas y bebidas-, el Archipiélago sigue estando entre las cuatro primeras regiones con un mayor porcentaje. En concreto, por detrás de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, al tener el 10,5% del total de ocupados en la hostelería de todo el país.

Y lo cierto es que el los últimos años, el sector de la hostelería no ha parado de engrosarse, al calor del boom turístico que se ha experimentado en las Islas después del cierre de la pandemia. La actividad ha cosechado números récord, tanto en la llegada de viajeros, como en la facturación turística o en la rentabilidad hotelera. Algo que, sin duda, se ha traducido, al menos en términos cuantitativos, al empleo. La cantidad de afiliados a la Seguridad Social en la rama de hostelería ha pasado de las 156.034 personas que había en marzo de 2023 a más de 175.000 ese mismo mes de este año, es decir, casi 20.000 ocupados más. Ya que la hostelería ha sido uno de los sectores que ha estado alimentando los récord de empleo que se han cosechado en el Archipiélago en los últimos años. Los datos reflejan una evolución especialmente positiva en los servicios de alojamiento, donde el empleo creció un 7,6% interanual, según el informe de Randstad.

1,77 millones de ocupados en España

En todo el país, si se unen los asalariados que trabajan para las 189.381 empresas del sector, con los autónomos que trabajan por cuenta propia se alcanzan 1,77 millones de ocupados en la hostelería. Una cifra que supone casi un 8% del total del empleo nacional.

El informe va más allá y también analiza las características de ese empleo. Uno de los rasgos más destacados del mercado laboral hostelero es el peso del empleo femenino. Las mujeres representan el 55,1% de los ocupados, con especial presencia en los servicios de alojamiento. En el último año, el empleo femenino en hoteles y otros alojamientos turísticos creció un 13,1%, muy por encima del aumento registrado entre los hombres.

El sector también muestra señales de renovación generacional. Ha aumentado la presencia de trabajadores de entre 25 y 34 años, reduciendo la distancia con el grupo más numeroso, el de 45 a 54 años. En los servicios de comidas y bebidas, los menores de 35 años representan ya cerca del 41% del empleo.

Otro fenómeno creciente es la diversidad de la plantilla. Los trabajadores extranjeros y con doble nacionalidad ya suponen el 40,8% del empleo hostelero en España. La situación es similar en Canarias, una comunidad que recibe cada año a miles de personas llegadas de diferentes partes del mundo que acaban siendo empleadas en el sector de la hostelería. Una actividad que tradicionalmente ha demandado mucha fuerza laboral, que en su mayoría, no necesita demasiada formación para poder acceder a un puesto de trabajo.

La reforma laboral también ha dejado huella. A nivel nacional, de acuerdo con el informe firmado por Randstad, la contratación indefinida ha ganado peso de forma notable y, en el segmento de comidas y bebidas, ya representa de media el 54,9% de los contratos firmados en los últimos trimestres.