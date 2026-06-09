La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas está en Telde a 1,249€ el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 tiene la Gasolina 98 a 1,394€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON JINAMAR, de Telde en la isla de Gran Canaria, AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con la Gasolina 98 a 1,394€ el litro.

Hoy, martes 9 de junio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Telde, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro. La estación FAST FUEL GORO de Telde en la isla de Gran Canaria, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Telde, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, tiene el gasoil a 1,299€ el litro. En Telde, Gran Canaria, la estación de servicio FAST FUEL GORO, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,299€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,394€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Telde, AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,394€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 9 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Telde, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Telde, a CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde la estación de FAST FUEL GORO ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde sale a 1,299€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde se puede encontrar el gasoil a 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy martes 9 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,355€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,355€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,425€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,425€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,529€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,529€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy martes 9 de junio, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,289€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,289€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,339€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,339€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,509€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,377€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,377€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 9 de junio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,269€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,394€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,395€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este martes en Telde

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, martes 9 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio FAST FUEL GORO, que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece el gasoil a 1,299€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,299€ el litro en la estación FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, donde encontrarás a 1,394€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,450€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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