Gualda defiende el papel de la SEPI en los rescates a empresas: “Salvamos 4,2 millones de empleos en el peor momento”

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, defendió este martes en el Congreso de los Diputados el papel del Estado durante la pandemia y reivindicó que las medidas públicas desplegadas entonces permitieron sostener empresas y proteger millones de puestos de trabajo en el momento más crítico de la crisis sanitaria. Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gualda respondió a las críticas del Partido Popular por los rescates concedidos a compañías estratégicas y enmarcó la actuación de la SEPI dentro de la respuesta global frente al impacto económico del Covid-19. “Cuando llega la pandemia, el papel que juegan la SEPI y el Estado, con los ERTE y con ese fondo de ayuda que ustedes tanto critican, estamos hablando de que se salvan prácticamente 4,2 millones de empleos”, defendió.

La presidenta del conglomerado público pidió al PP que tuviera en cuenta el efecto social de aquellas medidas y que mirara “a los ojos” a las personas que conservaron su puesto de trabajo y a las empresas que fueron sostenidas “en el peor momento”. En su réplica, reprochó a los populares que critiquen unas ayudas que, a su juicio, evitaron el abandono de compañías y trabajadores durante la pandemia. Sobre la implicación de SEPI en el 'caso Leire', la presidenta mostró su compromiso con la transparencia y negó que la Guardia Civil haya registrado la sede del conglomerado público.

El diputado del PP José Vicente Marí cargó con dureza contra la gestión reciente de la SEPI y acusó al organismo de haberse convertido, durante los gobiernos de Pedro Sánchez, en un instrumento de “corrupción”, “enchufismo”, “clientelismo” e “intervencionismo” socialista. Marí sostuvo que el holding público ha vivido “de sobresalto en sobresalto” y vinculó su actuación con investigaciones judiciales y registros de la Guardia Civil en organismos y empresas públicas.

El parlamentario popular puso el foco en operaciones como las de Tubos Reunidos y Air Europa. Sobre la primera, reprochó a Gualda que la ayuda se aprobara durante su etapa al frente de la SEPI y cuestionó que se auxiliara a una empresa que, según afirmó, presentaba problemas de solvencia y dudas sobre su viabilidad. En el caso de Air Europa, vinculó el rescate a las investigaciones sobre la concesión de la ayuda y preguntó por el papel del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. “Lo que invertimos en una empresa no lo invertimos en otras”, advirtió.

Fracaso del proyecto FCAS

La responsable del holding subrayó que la presencia pública aporta estabilidad accionarial, visión de largo plazo y capacidad para impulsar inversiones tecnológicas en sectores clave. Gualda mostró además su preocupación por la cancelación del futuro caza europeo, el FCAS, tras el desacuerdo entre Francia y Alemania, y aseguró que la SEPI pedirá a Indra un análisis inmediato sobre el impacto de esa situación en los proyectos europeos de defensa. La presidenta afirmó que el holding público hará “lo posible” para que el fracaso del programa “no merme la autonomía de la defensa europea”, al tiempo que vinculó la participación pública en Indra con la necesidad de preservar capacidades tecnológicas propias.

Sobre Indra, Gualda subrayó que el Estado mantiene presencia en la compañía desde 2013 y que la SEPI elevó su participación del 18% al 28% en 2022 para reforzar su papel como accionista de referencia. La responsable de la SEPI vinculó esa presencia pública con los grandes programas europeos de defensa. En este punto, aludió a la noticia conocida este lunes sobre la cancelación del futuro caza europeo, el FCAS, y avanzó que pedirá a Indra que analice y traslade de forma inmediata el impacto de este proyecto en España, ya que la empresa española era el coordinador nacional de ese proyecto. El programa, que se remonta a 2019 y en el que participaban a partes iguales España, Francia y Alemania, era un proyecto estratégico para Europa con el que se buscaba reemplazar a partir de 2040 a los Eurofighter y Rafale hoy en servicio.

Gualda también se refirió a la eventual operación entre Indra y Escribano. Explicó que las operaciones societarias deben gestarse en el seno de las compañías, que cuentan con capacidad técnica para analizarlas, pero recordó que la SEPI fija posición a sus consejeros dominicales cuando los asuntos llegan a los órganos societarios. Según relató, sus consejeros apoyaron en diciembre el encaje estratégico de la posible operación, a partir de los análisis técnicos de Indra, pero posteriormente la sociedad estatal trasladó a la compañía y al mercado su preocupación por el conflicto de interés que seguía siendo "insalvable" pese a la creación de una comisión formada por vocales independientes por parte de Indra.

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La presidenta del holding valoró las medidas adoptadas por Indra, incluida la creación de una comisión 'ad hoc', pero insistió en que la influencia del conflicto debía quedar despejada. Finalmente, señaló, la retirada de la oferta por parte de Escribano llevó a la paralización de la operación. En cuanto a Telefónica, defendió la participación del 10% adquirida por la SEPI en mayo de 2024 y calificó la compañía como un activo sistémico en comunicaciones, internet, ciberseguridad e inteligencia artificial.