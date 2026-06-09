Juanma Lorente, abogado laboralista, lanza un aviso a los trabajadores que pierden mucho dinero: "Salgas como salgas de la empresa, tienes que reclamar esto"

Miles de trabajadores abandonan su empleo sin saber que pueden estar perdiendo derechos laborales importantes. El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado qué reclamaciones suelen dejar pasar muchos empleados cuando son despedidos o deciden marcharse de la empresa. Por eso, recuerda la importancia de revisar bien la situación y reclamar las cantidades o documentos pendientes para que la empresa cumpla con sus obligaciones.

Algunos empleados abandonan sus empresas sin revisar correctamente la liquidación económica que les corresponde. Ya sea por desconocimiento o por pensar que algunos derechos solo existen en caso de despido, muchos empleados dejan de percibir cantidades que la legislación laboral les reconoce.

Juanma Lorente explica lo que siempre debes pedir en tu empresa / Archivo

Juanma Lorente insiste en que existe un documento económico que debe reclamarse "prácticamente en cualquier salida de la empresa", independientemente del motivo que la provoque.

"Salgas como salgas de la empresa, tienes que reclamar esto. Me da igual si es una baja voluntaria, si es un despido, si es una excedencia. Esto siempre te va a corresponder", explica el abogado. Lorente se refiere al finiquito, un concepto que sigue generando confusión entre muchos trabajadores.

El finiquito no es lo mismo que una indemnización

Una de las dudas más habituales es confundir el finiquito con la indemnización por despido. Sin embargo, ambos conceptos son distintos.

Mientras que la indemnización solo existe en determinados tipos de despido o extinción contractual, el finiquito representa las cantidades que la empresa todavía adeuda al trabajador en el momento en que finaliza la relación laboral. Por eso, incluso una persona que presenta una baja voluntaria tiene derecho a recibir esta liquidación.

"El finiquito está formado por los días que has trabajado en el mes antes de irte", detalla Lorente. De esta forma, si un empleado abandona la empresa el día 20 de un mes, la compañía deberá abonarle los días efectivamente trabajados hasta esa fecha.

La empresa también te tiene que dar las vacaciones pendientes y las pagas extra

El abogado laboralista recuerda que el finiquito incluye otros conceptos que con frecuencia pasan desapercibidos. Uno de ellos son las vacaciones generadas y no disfrutadas. Si el trabajador tiene días pendientes, la empresa está obligada a compensarlos económicamente.

"Imagínate que en 2025 no has disfrutado de vacaciones y que en 2026 tampoco. Pues te tendrán que pagar las vacaciones de 2025 y las de 2026", explica el abogado.

A ello se suman las pagas extraordinarias cuando no están prorrateadas en las nóminas mensuales. En ese caso, el trabajador también tiene derecho a percibir la parte proporcional generada hasta la fecha de salida.

La liquidación final suele incorporar varios conceptos económicos:

Salario correspondiente a los días trabajados del último mes.

Vacaciones generadas y pendientes de disfrute.

Parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Horas extraordinarias pendientes de abono.

Complementos salariales devengados y aún no cobrados.

Cualquier otra cantidad pendiente recogida en contrato o convenio colectivo.

La cuantía final dependerá de las circunstancias concretas de cada trabajador, de la antigüedad acumulada y de las condiciones establecidas en su convenio.

Qué ocurre si la empresa no paga

El experto también recuerda que el trabajador dispone de mecanismos legales para reclamar las cantidades que considere pendientes. "Si te vas de la empresa y no te pagan algún concepto que sepas que puedes demandar, lo más normal es que ganes", afirma Lorente.

La legislación laboral permite reclamar judicialmente salarios y cantidades adeudadas cuando la empresa no cumple con sus obligaciones. Para ello existen plazos específicos que conviene conocer y respetar para evitar perder el derecho a la reclamación.