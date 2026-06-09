Plátano de Canarias y Agua Firgas ganan peso en el mapa de las marcas de gran consumo

Entre 298,8 millones de actos de compra, 17 millones de compradores y una frecuencia media de 17,6 compras a nivel nacional, dos marcas canarias consiguen abrirse paso en el competitivo ranking de marcas de gran consumo en España: Plátano de Canarias y Agua Firgas. El estudio global de marcas Brand Footprint 2026, elaborado por la consultora independiente Kantar, confirma el peso de estas dos referencias del Archipiélago en la cesta de la compra de los hogares y pone de relieve la fortaleza de productos con una identidad profundamente vinculada al territorio.

El resultado no es casual. Detrás del liderazgo de Plátano de Canarias hay décadas de trabajo constante, una cultura agrícola transmitida de generación en generación y un modelo de cultivo condicionado por las particularidades del suelo, el clima y la orografía de las Islas. A ello se suma una producción sometida a estrictos controles de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria, en línea con los estándares de la Unión Europea.

En un mercado cada vez más tensionado por el precio, y en el que la competencia de frutas importadas con menores costes de producción y requisitos fitosanitarios menos estrictos continúa creciendo, los consumidores españoles siguen eligiendo el plátano cultivado en Canarias. Esa fidelidad refleja no solo el reconocimiento de una marca consolidada, sino también la confianza en un producto asociado a calidad, cercanía, sabor y origen.

Entre las marcas regionales que destacar en sus propios territorios aparece Agua Firgas. Su presencia en estas clasificaciones adquiere también una especial relevancia si se observa el contexto en el que compite. Los rankings de consumo suelen estar dominados por grandes grupos con implantación nacional, potentes estructuras comerciales y una capacidad de distribución masiva. Sin embargo, la histórica marca grancanaria mantiene un nivel de reconocimiento y fidelidad suficiente para seguir figurando entre las referencias habituales de los hogares canarios y conservar un lugar destacado dentro del imaginario de los consumidores.

En esa misma competición, gigantes como Coca-Cola, ElPozo o Campofrío continúan ocupando las primeras posiciones del mercado nacional. De hecho, ElPozo se ha convertido en la marca que lidera un mayor número de comunidades autónomas, incluida Canarias. Frente a ese dominio de grandes corporaciones, la presencia de Plátano de Canarias y Agua Firgas demuestra que el origen, la autenticidad y la vinculación emocional con el consumidor siguen siendo factores decisivos en la cesta de la compra.