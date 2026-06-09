Los sindicatos quieren cambiar las reglas: CCOO pide a Yolanda Díaz la subida del Salario Mínimo a 1.500 euros al mes para este sector laboral

Muchos estudios laborales apuntan a que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha convertido en uno de los sueldos más habituales entre los trabajadores españoles. Por ello, los sindicatos llevan tiempo reclamando nuevas subidas que permitan mejorar el poder adquisitivo de los empleados. Ante esto, Comisiones Obreras (CC.OO.) ha defendido que el salario mínimo alcance los 1.500 euros mensuales, una medida que supondría un importante incremento para miles de trabajadores de la Administración General del Estado (AGE).

En 2026, el SMI se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, tras la aprobación del por parte del Gobierno. La actualización supuso una subida del 3,1% respecto al ejercicio anterior y elevó el salario mínimo anual hasta los 17.094 euros brutos. En los casos en los que las pagas extraordinarias estén prorrateadas, la retribución mínima mensual asciende a 1.424,50 euros brutos.

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La medida afecta directamente a millones de trabajadores que desarrollan su actividad en sectores donde los salarios suelen situarse cerca del mínimo legal establecido.

Más de 2,5 millones de trabajadores dependen del SMI

Las estimaciones oficiales sitúan en torno a 2,5 millones el número de personas que perciben el salario mínimo o cuyos ingresos se han visto mejorados gracias a su actualización. El impacto se concentra especialmente en actividades como la agricultura, la hostelería, el comercio, los servicios auxiliares, la limpieza o la asistencia domiciliaria. También tiene una incidencia destacada entre trabajadores con contratos temporales o jornadas parciales.

Así ha subido el SMI / EP Data

Los datos muestran que el SMI tiene un importante componente social, ya que beneficia en mayor proporción a mujeres, jóvenes y empleados con menor nivel de cualificación. Otro de los colectivos especialmente vinculados a esta referencia salarial es el de las empleadas del hogar. En estos casos, la normativa establece una retribución mínima de 9,55 euros por hora trabajada para quienes prestan servicios por horas en régimen externo.

Los sindicatos consideran que las sucesivas subidas del salario mínimo han contribuido a mejorar los ingresos de los trabajadores con rentas más bajas sin provocar los efectos negativos sobre el empleo que algunos sectores empresariales anticipaban. También destacan que ha ayudado a reducir parte de la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, al concentrarse buena parte de las beneficiarias en sectores tradicionalmente peor remunerados.

Las nuevas reivindicaciones salariales para los trabajadores de la AGE

Aunque el acuerdo para fijar el SMI en 1.221 euros fue respaldado por los sindicatos, las organizaciones de trabajadores mantienen nuevas demandas para determinados colectivos.

Comparación del SMI bruto y neto / La Provincia / Seguridad Social

Una de las principales reivindicaciones actuales de CCOO se centra en los empleados de la Administración General del Estado. El sindicato reclama que ningún trabajador público estatal perciba menos de 1.500 euros netos mensuales.

La propuesta no supone una petición para elevar el Salario Mínimo Interprofesional general hasta esa cifra, sino una medida específica dirigida a mejorar las condiciones retributivas de las categorías más bajas de la función pública. Según los cálculos sindicales, la medida beneficiaría especialmente a trabajadores encuadrados en los grupos salariales inferiores, cuyas nóminas se encuentran actualmente muy próximas al SMI.

Desde Comisiones Obreras defienden que la evolución del SMI ha permitido acercar los salarios más bajos al objetivo marcado por la Carta Social Europea, que recomienda situar el salario mínimo en torno al 60% del salario medio.

Por eso, la organización sindical sostiene que los bajos salarios en algunos niveles de la Administración están provocando dificultades para cubrir plazas y retener talento.